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Итоги вакцинации Pfizer во Франции: аллергия и тахикардия. Еще один человек скончался

Дмитрий Байков
15 января, 2021 07:55
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фото: Pixabay

Во Франции выявили 6 случаев побочной реакции после введения вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом сообщило Национальное агентство по безопасности медикаментов.

Отмечается, что у четырех привитых пациентов проявились аллергические реакции на препарат, у двух других была зафиксирована тахикардия.

Сообщается также, что еще один вакцинированный скончался спустя два часа после введения препарата. Однако непосредственной связи между его смертью и прививкой установлено не было.

Также ведомство сообщает о еще 30 выявленных случаях легких побочных реакций, пишут «Известия».

Ранее «Русская планета» обсудила «Спутник V» и аналоги в Европе с инфекционистом, вакцинологом Евгением Тимаковым.

Специалист выразил недоверие к зарубежным вакцинам, которые сделаны по новым технологиям и неизвестно какие побочные эффекты могут вызывать, а также рассказал о третьем этапе проверки «Спутник V».

темы
общество
коронавирус
вакцина
Франиця
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