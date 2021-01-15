Украинский политик хочет приехать в Россию и вакцинироваться «Спутником V»

фото sputnikvaccine.com

Лидер «Партии Шария», известный блогер Анатолий Шарий заявил о желании посетить Россию для вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Шария, он готов впервые за 12 лет приехать в Россию, чтобы сделать прививку российским препаратом «Спутник V». Проживающий в Европе политик, заявил, что не доверяет вакцинам, которые применяются в ряде стран, в том числе и в США.

Шарий напомнил о летальных исходах, которые были зафиксированы в европейских странах и США, после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer, пишет «RT».

Итоги вакцинации Pfizer во Франции: аллергия и тахикардия. Еще один человек скончался.