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Общество
Украинский политик хочет приехать в Россию и вакцинироваться «Спутником V»
15 января, 2021 13:49
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фото sputnikvaccine.com
Лидер «Партии Шария», известный блогер Анатолий Шарий заявил о желании посетить Россию для вакцинации от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина».
По словам Шария, он готов впервые за 12 лет приехать в Россию, чтобы сделать прививку российским препаратом «Спутник V». Проживающий в Европе политик, заявил, что не доверяет вакцинам, которые применяются в ряде стран, в том числе и в США.
Шарий напомнил о летальных исходах, которые были зафиксированы в европейских странах и США, после вакцинации препаратами Moderna и Pfizer, пишет «RT».
Итоги вакцинации Pfizer во Франции: аллергия и тахикардия. Еще один человек скончался.
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