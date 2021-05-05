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Канадцы продолжают умирать от вакцины AstraZeneca

Дмитрий Байков
5 мая, 2021 10:37
1 мин
Дмитрий Байков
5 мая, 2021 10:37
1 мин
Ramon Costa/Keystone Press Agency/
Ramon Costa/Keystone Press Agency/Global Look press

В Канаде зафиксировали вторую в стране смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщила главный санитарный врач канадской провинции Альберта Дина Хиншоу.

По ее словам, смерть наступила из-за нарушения свертываемости крови после прививки от коронавируса AstraZeneca. Из-за врачебной тайны и уважения к семье погибшей власти не предоставили дальнейшую информацию о случае, пишет «РИА Новости».

Первая смерть из-за тромбоза после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca была зафиксирована в канадской провинции Квебек.

Причиной смерти стало нарушение свертываемости крови.

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ТЕГИ
Канада
Общество
AstraZeneca
Вакцинация
Смерть
Тромбоз
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