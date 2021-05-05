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Канадцы продолжают умирать от вакцины AstraZeneca
5 мая, 2021 10:37
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Ramon Costa/Keystone Press Agency/Global Look press
В Канаде зафиксировали вторую в стране смерть после вакцинации препаратом AstraZeneca. Об этом сообщила главный санитарный врач канадской провинции Альберта Дина Хиншоу.
По ее словам, смерть наступила из-за нарушения свертываемости крови после прививки от коронавируса AstraZeneca. Из-за врачебной тайны и уважения к семье погибшей власти не предоставили дальнейшую информацию о случае, пишет «РИА Новости».
Первая смерть из-за тромбоза после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca была зафиксирована в канадской провинции Квебек.
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