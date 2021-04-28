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Происшествия
Вакцина от коронавируса AstraZeneca начала убивать канадцев
28 апреля, 2021 08:21
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Nick ZonnaKeystone Press Agency Global Look press
Первая смерть из-за тромбоза после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca зафиксирована в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает телеканал CBC.
Причиной смерти стало нарушение свертываемости крови. Специалисты полагают, что к этому могла привести прививка препаратом AstraZeneca.
В Канаде зафиксированы 6 случаев нарушения свертываемости крови после вакцинации. При этом ни один из них не приводил к летальному исходу, пишет «РИА Новости».
Ребрендинг не пошел на пользу: AstraZeneca с новой этикеткой продолжает убивать.
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