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Происшествия

Вакцина от коронавируса AstraZeneca начала убивать канадцев

Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 08:21
1 мин
Дмитрий Байков
28 апреля, 2021 08:21
1 мин
Nick ZonnaKeystone Press Agency Global Look press
Nick ZonnaKeystone Press Agency Global Look press

Первая смерть из-за тромбоза после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca зафиксирована в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает телеканал CBC.

Причиной смерти стало нарушение свертываемости крови. Специалисты полагают, что к этому могла привести прививка препаратом AstraZeneca.

В Канаде зафиксированы 6 случаев нарушения свертываемости крови после вакцинации. При этом ни один из них не приводил к летальному исходу, пишет «РИА Новости».

Ребрендинг не пошел на пользу: AstraZeneca с новой этикеткой продолжает убивать.

Ранее по теме:  Норвежцы продолжают колоться вакциной AstraZeneca и умирать
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AstraZeneca
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