Вакцина от коронавируса AstraZeneca начала убивать канадцев

Происшествия

Первая смерть из-за тромбоза после прививки вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca зафиксирована в канадской провинции Квебек. Об этом сообщает телеканал CBC.

Причиной смерти стало нарушение свертываемости крови. Специалисты полагают, что к этому могла привести прививка препаратом AstraZeneca.

В Канаде зафиксированы 6 случаев нарушения свертываемости крови после вакцинации. При этом ни один из них не приводил к летальному исходу, пишет «РИА Новости».

Ребрендинг не пошел на пользу: AstraZeneca с новой этикеткой продолжает убивать.