«Увидел что-то похожее на мясо»: как нашли мешок с останками Ещенко и приняли за мусор

Общество

Topspb.tv

Моторист и капитан катера команды ГУП «Экострой», которые занимались сбором мусора в реках и обнаружили останки расчлененной любовницы историка Олега Соколова Анастасии Ещенко, выступили в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга. Они рассказали, что утром 9 ноября 2019 года достали из воды мешок и перегрузили его в шаланду - она должна была доставить груз на свалку.

Мешок серого цвета достали на пересечении каналов Крюкова и Грибоедова. Моторист обратил внимание на вес, но раскрывать не стал - по его словам, убирающие набережную дворники нередко ленятся нести мусор до помойки и выбрасывают его в реки.

Мешок погрузили в шаланду, откуда вместе с другим мусором должны везти на Охту, а оттуда погрузить на машину и отправить на свалку.

Капитан катера рассказал, что только 11 ноября начальство поинтересовалось, не находили ли они что-нибудь подозрительное. Об убийстве на Мойке команда знала из новостей.

Моториста направили проверять мешок. Свидетель рассказал в суде: «Начал раскрывать и увидел что-то похожее на мясо. Потом я отошел, ну и поняли, что это тело человека без конечностей».

После этого останки забрала полиция, пишет «Фонтанка».

Напомним, Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года при попытке утопить рюкзак с женскими руками. Потом он признался, что убил сожительницу и расчленил тело.

Ранее последнюю ссору Ещенко и Соколова показали на видео. На записи девушка признавалась, что не любит его, и просила отпустить.