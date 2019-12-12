Бывшая студентка Соколова рассказала о его домогательствах

Бывшая студентка историка Олега Соколова, который убил аспирантку и свою возлюбленную Анастасию Ещенко, рассказала, что расчленитель домогался ее во время одной из реконструкций.

По словам Дарьи Анисович, преподаватель пригласил ее с однокурсницами на реконструкторский пикник и «полез целоваться, когда они катались на лошадях». «С трудом отбилась», - отметила девушка.

Анисович также сообщила, что у другой девушки был роман с Соколовым, который «закончился избиением, и она еле вырвалась живой», сообщает Lenta.ru.

Тем временем, Олег Соколов начал писать книгу-исповедь. По словам его адвоката Александр Почуева, сейчас Соколов «находится в чувствах глубокого раскаяния и трудится над книгой-исповедью», написаны первые 53 страницы, передает Znak.

Напомним, Соколов 7 ноября застрелил 24-летнюю аспирантку СПБГУ, с которой он состоял в романтических отношениях, на почве бытовой ссоры. После он расчленил тело. 9 ноября его задержали при попытке избавиться от останков. Суд арестовал историка до 8 января.

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