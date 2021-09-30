Украинским чиновникам предложили увеличить зарплаты в 50 раз
Украинским чиновникам нужно поднять заработную плату в 50 раз. Об этом заявил внештатный советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу Politеka-live.
По мнению Арестовича, украинские государственные служащие получают очень мало. Низкие зарплаты чиновников он назвал «колоссальной ошибкой» государства.
В качестве маленькой зарплаты Арестович привел пример министра обороны Украины, который получает 47 тысяч гривен (1760 долларов), пишут «Известия».
Арестович призвал поднять зарплаты чиновникам в 50 раз.
Арестович уже отмечался неоднозначными заявлениями. Ранее он заявил, что название страны следует изменить на «Объединенные земли Украины».
Украина попросила Литву безвозмездно помочь бронежилетами для войны в Донбассе.