Украинцы начнут платить за газ в полтора раза больше
С 1 октября ряд украинских энергетических компаний повышает цены на газ для своих абонентов. Об этом сообщает «Обозреватель».
Для некоторых потребителей цена на газ повысится в полтора раза. Самое дорогое топливо предлагает компания «ТАС Енергія Країни». Газ будет стоить 31 гривну (84 рубля) за один кубометр. В сентябре данная компания продавала газ в 1,5 раза дешевле - по цене 20,96 гривны (56,8 рубля).
Немного дешевле газ будет стоить для потребителей компании «Київгаз Енерджи» - 30,5 гривны (82,7 рубля) за кубометр. Стоимость топлива в этой компании за месяц также выросла почти в 1,5 раза - на 10,7 гривны (29 рублей).
Однако некоторые компании пока решили не поднимать цены, пишет «РИА Новости».
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