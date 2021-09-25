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Экономика
Украине предсказали «полет в там-тарарым» до следующей зимы
25 сентября, 2021 09:13
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Pixabay
Из-за энергетического кризиса Украина рискует «не дожить» до следующего отопительного сезона. Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер.
По ее словам, энергетика Украины летит в «там-тарарым» уже второй год подряд. Буймистер заявила, что это происходит из-за непрофессионального управления и менеджмента.
Парламентарий отметила, что Украину во время предстоящего сезона ждут веерные отключения, а состояние всех сетей находится в «абсолютном упадке». В результате этого страна не доживет до следующего года, пишет «ПолитЭксперт».
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