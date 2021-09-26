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Политика
Украина попросила Литву безвозмездно помочь бронежилетами для войны в Донбассе
26 сентября, 2021 12:33
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Официальное интернет-представительство Владимира Зеленского
Литва планирует бесплатно передать Украине военную амуницию. Об этом сообщило литовское национальное радио LTR.
Минобороны Литвы намерено передать Украине военное снаряжение стоимостью 677 тысяч евро. Киев получит 490 баллистических поясов и столько же бронежилетов.
За помощью поддержать украинские войска в войне, идущей в Донбассе, обратилась сама Украина. Литва была первой страной НАТО, которая в 2014 году официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения».
Украинских солдат задержали за кражу оружия из зоны боевых действий в Донбассе.
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