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Следствие
Украинских солдат задержали за кражу оружия из зоны боевых действий в Донбассе
26 сентября, 2021 11:49
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look press
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали украинских военнослужащих за кражу боеприпасов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
Сообщается, что СБУ провела задержание двух военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ за кражу боеприпасов. Также был задержан и их подельник. В его частном доме правоохранители обнаружили схрон с десятью пехотными гранатами РГД-5, Ф-1, а также с ручным противотанковым гранатометом.
Следствие располагает данными, что задержанные планировали вывезти боеприпасы и оружие из зоны боевых действий в Донбассе и продать их третьим лицам, пишет «ПолитЭксперт».
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