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Украинки пытаются вывозить своих мужей с Украины в багажниках машин
6 марта, 2022 13:35
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Фото скриншот из видео tg «Страна ua»
Украинки пытаются вывозить своих мужей с Украины любыми способами. На погранпункте с Венгрией одна из таких попыток была пресечена украинскими пограничниками.
При досмотре автомобиля украинские пограничники залезли в багажник и в куче сумок обнаружили мужчину. Выяснилось, что женщина пыталась таким образом вывести из страны своего мужа, сообщает телеграм-канал «Страна ua».
Дело в том, что киевская власть пытается оставить всех мужчин на Украине. Им выдают оружие и заставляют воевать. Соглашаются не все, доказательством тому огромные очереди на выезд из страны.
Поляки посчитали прибывших в страну украинских беженцев.
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