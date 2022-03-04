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Поляки посчитали прибывших в страну украинских беженцев
4 марта, 2022 19:17
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Более 700 тысяч украинских беженцев прибыли в Польшу. Об этом сообщила польская пограничная охрана.
Согласно данным погранохраны Польши, с 24 февраля в страну прибыло более 700 тысяч украинских беженцев.
Напомним, 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Украинские беженцы также прибывают в Молдову, Венгрию, Россию и Румынию.
По словам польского президента Анджея Дуды, более половины всех украинских беженцев приезжают именно в Польшу, пишут «Известия».
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