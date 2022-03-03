Молдаване жалуются на беспредел беженцев с Украины
«Вам дали бесплатное жильё, воду, еду...», - а вы качаете свои права. Жительница Молдовы опубликовала видеообращение к украинским беженцам.
По ее словам власти Молдовы приняли украинских беженцев как своих и даже лучше, обеспечили всем необходимым. При этом украинцы, общаясь с русскоязычной молдаванкой, начинают орать и возмущаться тем, что с ними разговаривают на русском языке. «Вот вы мне скажите, вы нормальные люди? Если вам что-то не нравится — собирайте свои манатки и уезжайте обратно на Украину! Там будете разговаривать на языке, на котором вам нравится», - призывает в конце видеообращения девушка.
Пожилой мужчина также, возмущенный поведением украинцев, сообщает, что сейчас на территории Молдовы около 75 тысяч беженцев. Из них процентов 80-90 ведут себя неподобающе. Ходят по улицам и кричат свои нацистские лозунги.
Молдаванин привел пример: его знакомый предоставил квартиру беженцам, а на следующий день пропал плазменный телевизор. На стене осталась надпись: «Русский корабль – иди на х*й».
По его словам, беженцы приезжают на крутых тачках, паркуются где хотят и скупают все подряд, сообщает телеграм-канал Shot.