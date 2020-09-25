Уборщица из российского села стала кандидатом на номинацию на Нобелевскую премию

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Уборщицу Марию Удгодскую, которая выиграла выборы в сельском поселении в Костромской области, выдвинули на Нобелевскую премию мира.

Сообщается, что журналисты «МК» решили провести эксперимент и подали заявку на сайте Нобелевского комитета. Согласно правилам, предлагать кандидатов могут члены «национальных ассамблей и национальных правительств суверенных государств», а также ректоры и профессора университетов. Среди сотрудников «МК» оказался профессор, от лица которого и была подана заявка.

В направленном заявлении сотрудники указади, что Марина Удгодская «молодая женщина, которая выиграла местные выборы в России, доказав всему миру, что именно человек труда имеет право и должен осуществлять государственное управление».

Заявка прошла процедуру подтверждения, но реальных номинантов будет выбирать Нобелевский комитет, сообщает telegram-канал «Подъём».

Напомним, Мария Удгодская выступала в качестве спойлера на выборах главы Повалихинского сельского поселения в Костромской области. Об участии в выборах её попросил действующий глава поселения.

Ранее стало известно, что Владимир Путин также был выдвинут на Нобелевскую премию мира.