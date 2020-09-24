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Жители Повалихинского сельского поселения в Костромской области на выборах главы населенного пункта проголосовали за Марину Угодскую. Она работает уборщицей в местной администрации и выступала в качестве кандидата-спойлера против прежнего главы муниципального образования Николая Локтева. За Угодскую отдали свой голос 62% избирателей, за Локтева — 38%.

Женщина призналась, что сама не собиралась выдвигаться кандидатом на пост главы, об этом её попросил сам прежний глава поселения.

«Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич. Просто не было человека, и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали. Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый. Сказали до 30 (сентября) работать, как работаете. А что дальше, никто не знает. Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — приводит комментарий Угодской ИА «REGNUM».