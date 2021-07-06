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Туристы – осторожно: в Турцию пришел суперопасный штамм «дельта плюс»
6 июля, 2021 12:31
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https://rusplt.ru/society/zafiksirovana-pervaya-smert-ot-60d47.html#:~:text=Victor%20Lisitsyn%2C%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD/Global%20Look%20Press
Первые случаи заражения штаммом коронавируса «дельта плюс» зафиксированы в Турции. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа.
Он сообщил, что в Стамбуле, а также в других провинциях зафиксированы первые случаи заражения штаммом «дельта плюс».
Коджа отметил, что заболевшие не были привиты от коронавируса, пишет «РИА Новости».
Молниеносный и суперопасный – это все про новый штамм коронавируса «дельта-плюс».
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Вы поедете в Турцию после сообщений о заражении там штаммом коронавируса «дельта плюс»?
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