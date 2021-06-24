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Зафиксирована первая смерть от штамма коронавируса «дельта-плюс»
24 июня, 2021 15:00
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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
В Индии зафиксирована первая смерть от штамма коронавируса «дельта-плюс». Об этом сообщили власти штата Мадхья-Прадеш.
Сообщается, что пациент, зараженный новым индийским штаммом «дельта плюс» скончался. Отмечается, что он не был вакцинирован, пишет «РИА Новости».
Молниеносный и суперопасный – это все про новый штамм коронавируса «дельта-плюс».
«Дельта-плюс» отличается молниеносной заразностью и способен обходить иммунитет. При этом новый вариант коронавируса может сильнее поражать легкие человека.
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