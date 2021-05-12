Трагедия в Казани: чиновники тратили бюджет на круглосуточную охрану самих себя, а не школьников

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Казанские чиновники выделили на охрану школ по 15 тысяч рублей и более 580 тысяч на безопасность зданий, в которых сидят сами. Об этом сообщается в материале на сайте издания Baza, которое проанализировало тендеры на охрану учреждений.

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев с оружием в руках вошел в гимназию №175 в Казани и убил 9 человек, из них 7 школьников. Еще 21 человек получили ранения разной степени тяжести. Позднее выяснилось, что школа не была под охраной ЧОПа из-за нехватки средств. На входе были лишь вахтерша.

Найти централизованный контракт на охрану казанских учебных заведений «Базе» не удалось. Единственный тендер, который удалось найти был проведен в 2020 году. В его рамках в 500 учреждениях (школах, детских садах, вузах и других организациях) должны были организовать систему контроля входа по специальным карточкам. Сумма контракта составила 15,2 млн рублей на два года. Таким образом, на одно учебное учреждение было выделено порядка 15 тысяч рублей в год.

В тоже время, в конце 2020 года Минобрнауки Татарстана провело тендер на охранные услуги суммой в 1,8 млн рублей. В его рамках охранная организация должна была «организовать и обеспечить защиту» министерских объектов от ряда угроз, в их числе: защита от противоправных действий, обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений на объектах, а также поддержание и соблюдение мер антитеррористической защищённости объектов.

Выяснилось, что речь идет всего о трёх относящихся к Минобрнауки зданиях, в которых находятся сами чиновники министерства и служащие Департамента надзора и контроля в сфере образования. Таким образом, на охрану каждого из зданий было выделено 587 тыс. рублей в год.

Согласно тендерной документации, охранная организация должна обеспечивать круглосуточную и круглогодичную охрану. Сотрудники охраны должны быть снабжены металлодетектором и следить за министерскими зданиями через систему видеонаблюдения. Во внерабочее (ночное) время не менее одного раза в три часа должен проводиться обход. Также охранники должны «вести регистрацию посетителей Министерства и территориальных управлений».

Кроме того, отмечает «База», в техзадании указано, что сотрудники охраны даже должны поименно знать руководство министерства. Отвлекаться от работы на чтение, радио, сон и т.д. запрещается. Также не допускается разговаривать с людьми, если это не вызвано служебной необходимостью.

Полный материал представлен на сайте издания Baza.

Ранее сегодня Ильназу Галявиеву избрали меру пресечения. Он отправлен под арест на два месяца. При этом в ходе работы со следователями преступник впал в неадекватное состояние.