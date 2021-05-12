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У «казанского стрелка» начались реальные проблемы с головой

Антон Мельников
12 мая, 2021 17:18
1 мин
Антон Мельников
12 мая, 2021 17:18
1 мин
sledcom.ru/Global Look Press
sledcom.ru/Global Look Press

Устроивший стрельбу в казанской гимназии Ильназ Галявиев впал в неадекватное состояние. Это не позволяет провести с ним необходимые следственные действия. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», - сообщила представитель СК.

СК отмечает, что «казанский стрелок» не состоял на учете у психиатра или нарколога. При этом выяснилось, что он неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных головных болей, передаёт «ТАСС».

Ранее сегодня стало известно, что у Галявиева было диагностировано поражение головного мозга.

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ТЕГИ
Стрельба
Казань
Психические заболевания
СК РФ
Ильназ Галявиев
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