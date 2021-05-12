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Раскрыт диагноз убившего девять человек в школе Ильназа Галявиева
12 мая, 2021 15:01
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Anton Belitsky/Global Look Press
Стал известен диагноз жителя Казани Ильназа Галявиева, который накануне устроил стрельбу в школе. О болезни знали родственники.
Галявиев стоял на учете с диагнозом «энцефалопатия». Это заболевание характеризуется поражением головного мозга и гибелью клеток.
Несмотря на болезнь, военкомат признал Галявиева годным к службе, передает Telegram-канал LIFE SHOT. О том, что он болен, знали родственники.
После школы юноша жаловался на головные боли. Состояние ухудшилось прошлым летом - тогда же молодой человек прекратил общаться с родными.
11 мая Галявиев зашел в школу в Казани и открыл стрельбу из ружья. Погибли 9 человек, включая 7 детей.
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