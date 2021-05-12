Раскрыт диагноз убившего девять человек в школе Ильназа Галявиева

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Стал известен диагноз жителя Казани Ильназа Галявиева, который накануне устроил стрельбу в школе. О болезни знали родственники.

Галявиев стоял на учете с диагнозом «энцефалопатия». Это заболевание характеризуется поражением головного мозга и гибелью клеток.

Несмотря на болезнь, военкомат признал Галявиева годным к службе, передает Telegram-канал LIFE SHOT. О том, что он болен, знали родственники.

После школы юноша жаловался на головные боли. Состояние ухудшилось прошлым летом - тогда же молодой человек прекратил общаться с родными.

11 мая Галявиев зашел в школу в Казани и открыл стрельбу из ружья. Погибли 9 человек, включая 7 детей.