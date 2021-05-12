Суд объявил меру пресечения «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву

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Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе и убил 9 человек, избрана мера пресечения. Суд постановил арестовать «казанского стрелка» на два месяца.

Арестованному предъявлено обвинение в убийстве. Галявиев свою вину признал, однако в содеянном не раскаялся. По словам следователя, стрелку грозит пожизненное заключение, отмечает Telegram-канал «Подъём».

Ранее стало известно, что у содержащегося в СИЗО Галявиева начались реальные проблемы с головой. Об этом читайте в нашем материале.