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Суд объявил меру пресечения «казанскому стрелку» Ильназу Галявиеву
12 мая, 2021 18:45
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Youtube / TASS
Ильназу Галявиеву, который устроил стрельбу в казанской школе и убил 9 человек, избрана мера пресечения. Суд постановил арестовать «казанского стрелка» на два месяца.
Арестованному предъявлено обвинение в убийстве. Галявиев свою вину признал, однако в содеянном не раскаялся. По словам следователя, стрелку грозит пожизненное заключение, отмечает Telegram-канал «Подъём».
Ранее стало известно, что у содержащегося в СИЗО Галявиева начались реальные проблемы с головой. Об этом читайте в нашем материале.
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