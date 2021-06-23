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Телеведущий НТВ рассказал обидный анекдот о сборной России по футболу
23 июня, 2021 07:59
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Igor Russakdpa/Global Look press
Телеведущий НТВ Андрей Норкин в эфире ток-шоу «Время встречи» рассказал анекдот о выступлении сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020.
Напомним, что россияне проиграли датчанам решающий матч за выход из группы со счетом 1:4 и оказались на последнем месте в группе.
Норкин пошутил, что теперь российские болельщики могут следить за чемпионатом без нервотрепки и рассказал анекдот. «За кого будешь болеть на чемпионате? – За наших. – А потом?» И вот это «потом» наступило», – отметил телеведущий.
Сам Норкин после вылета российской сборной будет болеть за Италию, которая выиграла три стартовые игры, не пропустив ни одного гола.
Дмитрий Губерниев назвал самый интересный матч на Евро-2020 и поиздевался над сборной России.
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