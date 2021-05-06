Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

Столица дружественной России страны запретила шествие «Бессмертного полка». Она уже третья

Антон Мельников
6 мая, 2021 21:39
2 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 21:39
2 мин
Сайт движения "Бессмертный полк"
Сайт движения "Бессмертный полк"

Шествие «Бессмертного полка» на день Победы 9 мая в Минске в этом году не состоится. Заявление на проведение акции подавали несколько организаций. Администрация белорусской столицы отказала всем.

По словам членов одной из подававших заявку организаций, Мингорисполком отказал в проведении шествия, в том числе, из-за пандемии коронавируса. При этом ряд других массовых мероприятий в Минске разрешили. Поэтому активисты сомневаются в значимости этого аргумента.

«Но 9 мая разрешили другие массовые мероприятия с массой народа, так что это не аргумент, — сообщил член общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

Он добавил, что городские власти вместо «Бессмертного полка» предложили принять участие в возложении цветов на площади Победы. По словам Школьникова, члены объединения предложение примут и придут на площадь с портретами, передаёт TUT.BY.

Напомним, в 2019 году категорически против шествий «Бессмертного полка» в республике высказывался президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркивал, что в стране уже есть аналогичное мероприятие, которое называется «Беларусь помнит».

«Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы», - заявлял глава Беларуси.

Отметим, в 2019 году акция «Бессмертный полк» в белорусской столице была. В 2020 году администрация Минска не разрешила проводить мероприятие сославшись на эпидемиологическую обстановку.

Ранее шествие «Бессмертного полка» было отменено в Берлине и Таллине.

Поделиться
ТЕГИ
Беларусь
9 Мая
День Победы
Бессмертный полк
Минск
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!