Столица дружественной России страны запретила шествие «Бессмертного полка». Она уже третья

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Шествие «Бессмертного полка» на день Победы 9 мая в Минске в этом году не состоится. Заявление на проведение акции подавали несколько организаций. Администрация белорусской столицы отказала всем.

По словам членов одной из подававших заявку организаций, Мингорисполком отказал в проведении шествия, в том числе, из-за пандемии коронавируса. При этом ряд других массовых мероприятий в Минске разрешили. Поэтому активисты сомневаются в значимости этого аргумента.

«Но 9 мая разрешили другие массовые мероприятия с массой народа, так что это не аргумент, — сообщил член общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» Леонид Школьников.

Он добавил, что городские власти вместо «Бессмертного полка» предложили принять участие в возложении цветов на площади Победы. По словам Школьникова, члены объединения предложение примут и придут на площадь с портретами, передаёт TUT.BY.

Напомним, в 2019 году категорически против шествий «Бессмертного полка» в республике высказывался президент Беларуси Александр Лукашенко. Он подчеркивал, что в стране уже есть аналогичное мероприятие, которое называется «Беларусь помнит».

«Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»? Если по своей сути и даже по внешней форме они схожи, они одинаковы», - заявлял глава Беларуси.

Отметим, в 2019 году акция «Бессмертный полк» в белорусской столице была. В 2020 году администрация Минска не разрешила проводить мероприятие сославшись на эпидемиологическую обстановку.

Ранее шествие «Бессмертного полка» было отменено в Берлине и Таллине.