Уже вторая европейская столица отказалась от «Бессмертного полка». Ситуация «патовая»

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Запланированное на 9 мая шествие «Бессмертного полка» в Таллине отменено. При этом причина отмены мероприятия с политическими мотивами не связана. Об этом рассказал один из организаторов шествия Андрей Гончаров.

По его словам, организовать шествие колонны «Бессмертного полка» не удастся в силу действующих в Эстонии коронавирусных ограничений.

«Организовать колонну в таком формате невозможно, - пояснил Гончаров. - Даже если у нас это и получилось бы, то другим людям невозможно было бы подойти к Бронзовому солдату».

Он отметил, что ситуация с ограничениями получается «патовая». С одной стороны эстонские власти допустили проведение мероприятий, с другой – требования к ним такие, что «ничего не сделаешь».

Гончаров добавил, что для организаторов главное — это здоровье людей и они не хотят привести к новому всплеску заражения коронавирусом.

«Вирус никуда не ушел, статистика это доказывает», - сказал он.

Организатор «Бессмертного полка» особо подчеркнул, что шествие отменено не по идеологическим причинам и прежде все акции в Таллине проходили нормально.

»Нет, тут нет никакой политики. Раньше все шествия спокойно проводились. Полиция ничего не имеет против данного мероприятия. Нет смысла искать здесь что-то политическое», - приводит слова Гончарова РИА «Новости».

Напомним, С 3 мая эстонское частично смягчило коронавирусные ограничения в стране. Проводить мероприятия на открытом воздухе разрешается, но число их участников лимитировано максимумом в 150 человек. При этом, все участники должны быть разбиты на непересекающиеся друг с другом группы по 10 человек.

Отметим, Таллин стал второй столицей европейской страны, которая отказалась от проведения в этом году шествия «Бессмертного полка». Ранее мероприятие отменилось в Берлине.