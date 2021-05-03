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Власти Германии выдвинули невыполнимые требования к шествию «Бессмертного полка»

Антон Мельников
3 мая, 2021 19:45
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 19:45
2 мин
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На 9 мая в Берлине не будет ежегодного шествия «Бессмертного полка» в честь Дня Победы. Мероприятие пришлось отменить из-за невыполнимых требований полиции. Об этом сообщила берлинский представитель организаторов шествия Яна Даугарова.

Она рассказала, что в Германии отмечается нестабильная эпидемиологическая обстановка, в связи с этим шествия организованной колонной не будет

«В Берлине »Бессмертный полк« — это массовое мероприятие. Мы не можем обеспечить те меры, которых от нас требует полиция», - сообщила представитель.

Даугарова пояснила, что немецкие правоохранители потребовали, чтобы во время шествия присутствовали наблюдатели, которые контролировали бы соблюдение социальной дистанции и ношение масок. При этом их число должно быть по одному наблюдателю на пять участников шествия. Такого количества наблюдателей организаторы обеспечить не могут.

Вместо шествия, Даугарова пригласила всех желающих на минуту молчания, которая состоится около 12:00 по местному времени у мемориала Тиргартен.

Также она сообщила, что шествия «Бессмертного полка» будут проведены в ряде других немецких городов, однако не будут такими массовыми, как планировалось в Берлине, передаёт РИА «Новости».

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ТЕГИ
Германия
9 Мая
День Победы
Бессмертный полк
Берлин
Шествия
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