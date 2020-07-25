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Столичное МВД опровергло вторую стычку между азербайджанцами и армянами

Антон Мельников
25 июля, 2020 16:41
1 мин
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Flickr

Пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что инцидент на улице Маршала Захарова не носил межнационального характера. Уточняется, что драка была между гражданами, которые находились в состоянии опьянения.

Согласно МВД, в результате драки 25 июля травмы получил один человек, госпитализация не понадобилась. Полицейские устанавливают участников инцидента, сообщает РБК.

Ранее стало известно, что 24 июля между выходцами из Азербайджана и Армении произошла массовая драка, не менее 25 человек были задержаны. 25 июля появилась информация о драке юго-востоке Москвы. Первоначально сообщалось, что в драку также устроили азербайджанцы и армяне.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал атаки на армян «выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства».

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Москва
МВД
драка
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