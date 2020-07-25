Премьер Армении прокомментировал массовую драку армян и азербайджанцев

Политика

kremlin.ru

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих соотечественников не поддаваться на провокации. Согласно Пашиняну, азербайджанцы напали на армян, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Премьер назвал атаки на армян «выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства» и заявил, что азербайджанцы пытаются сделать Россию «ареной этнических столкновений».

«Нет никаких сомнений в том, что у российских властей есть все средства и возможности для предотвращения такого развития событий», — цитирует Пашиняна РБК.

Ранее стало известно, что армяне и азербайджанцы 24 июля устроили массовые разборки в кафе на юго-востоке Москвы.