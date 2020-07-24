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Армяне и азербайджанцы устроили массовые разборки в кафе на юго-востоке Москвы

Анастасия Красильникова
24 июля, 2020 18:44
1 мин
Фото
Фото: Mos.ru

На юго-востоке Москвы в ночь на 24 июля произошла массовая драка между выходцами из Азербайджана и Армении. По факту случившегося были задержаны 5 человек, передает пресс-служба московской полиции.

Столкноение произошло в ресторане «1001 ночь». Туда ночью приехали порядка 20 человек. Они разгромили кафе, избили администратора заведения и украли из кассы 50 тысяч рублей.

Вице-президент «Союза азербайджанцев России» Элунур Гусейнов в беседе с телеканалом «360» заявил, что это заведение принадлежит выходцу из Азербайджана. Он уверяет, что именно на него напала толпа выходцев Армении.

В разговоре с РБК сопредседатель «Объединения армян России» Давид Тоноян добавил, что по всей Москве десятки армян обнаружили свои автомобили в плачевном состоянии. По его словам, как минимум пятеро его соотечественников в ту ночь подверглись нападению.

По факту случившегося правоохранители столицы возбудили дела о хулиганстве (статья 213 УК) и разбое (162 УК).

«Такие дела» пишут, что в июле между гражданми Армении и Азейрбайджана вспыхнул конфликт на почве территориальных разногласий. Жители стран обвинили друг друга в атаках на мирные села. На границе стран возобновились военные действия.

темы
Москва
Армения
Азербайджан
конфликт
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