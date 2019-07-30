Как становятся сексуальными рабами (18+)

Чтобы день 30 июля, названный Организацией Объединённых Нацией днём борьбы с торговлей людьми всего 6 лет назад, стал твоей «персональной памятной датой» далеко ходить не надо.

Дорога в ад, как известно, устилается благими намерениями. Вот и здесь, на пути в рабство, которое длится в лучшем случае годы, а в худшем — до самой смерти, всё начинается с благой попытки изменить свою жизнь к лучшему.

Ошибочно мнение, что в рабстве оказываются так называемые асоциальные элементы — наркоманы, алкоголики, социопаты всех мастей — слабоволием и уязвимостью которых воспользовались так называемые «траффикёры» (сталкеры на пути в рабство).

Чаще всего пленёнными на годы и десятилетия оказываются молодые, красивые, здоровые женщины «18+». Использование этого «контингента» в качестве товара — обыденность. Не только и не в первую очередь российская. Общемировая.

О помощи сегодня умоляют те, кто опрометчиво вышел замуж за волшебного и пылкого Ромео. Тот, согласно законам жанра, на поверку оказался тем ещё «Квазимодо» или вовсе сутенёром из борделя, где доверчивой искательнице лучшей жизни каждый день и каждую ночь до конца молодости придётся обслуживать добрый десяток клиентов в день.

Причин для развития рабовладельческой системы множество. Можно припомнить войны на Ближнем Востоке, мировой финансовый кризис. Самый масштабный за всю историю человечества поток беженцев в Европу. Всё это «бесконечно далеко» от нашей системы координат. Но у нас, homo sovetikus, позади подзабытый распад СССР. А ещё та реальность, которая наступила после.

Развал Союза и эпоха дикого капитализма стали отправной точкой и мощным катализатором для стремительного развития процессов работорговли в расколотой на части многомиллионной стране, где кто-то оказался «в шоколаде», но большинство «за бортом»

Рабство для диванного обывателя — это «единичный» случай, когда не обременённая умом россиянка, украинка или белоруска польстилась на объявление на сайте знакомств или кликнула на сомнительное предложение от «заморского работодателя».

Работорговля — это караваны судов. Работорговля — это самолёты с пленниками на борту, которые идут в США, Западную Европу, на арабский Восток

При этом о сколь бы то ни было значимом преследовании работорговцев речи не идёт и не будет идти даже в долгосрочной перспективе.

Приходилось ли вам слышать о громких разоблачениях рабовладельческих синдикатов, существование которых ни у кого давно не вызывает сомнений? Этого явления как будто не существует

Тема работорговли — табу. Она вызывает лишь стыдливое молчание даже в странах, которые принято считать цитаделью подлинной демократии.

А тем не менее, статистика сурова. Доходы работорговцев в последнюю «трудовую пятилетку» дают фору тем, кто вовлечён в нелегальный оружейный бизнес.

Оборот рынка невольников оценён экспертами в $150 млрд долларов в год. Это лишь немного уступает самой прибыльной нише теневой экономики — торговле наркотиками

Опять же, если суды над владельцами наркокартелей, хоть и редко, но случаются, то судов над рабовладельцами и не вспомнить.

Что представляют собой современные синдикаты по торговле людьми?

Чаще всего этого многонациональные преступные организации, имеющие свои филиалы в Иордании, Ливане, а главное – Турции, откуда проще всего добраться в страны ЕС.

Россия, Украина, Беларусь и вся остальная Восточная Европа являются глобальными поставщиками «продукции» на невольничий рынок.

Каково ежегодное количество рабов из упомянутого региона? 1 млн человек. Большинство из них женщины

Какое число «контингента» гибнет каждый год? Такой статистики, по понятным причинам, не ведётся, но эксперты полагают, что счёт идёт на десятки и даже сотни тысяч.

Не стоит думать, что каждая из пропавших – заблудшая овца, согласившаяся работать в сфере эскорт-услуг где-нибудь в Абу-Даби.

Уровень нашей жизни закономерно вынуждает молодых женщин обращать внимание на вакансию какой-нибудь няни в Мадриде, Лондоне или Париже.

Стандартный набор: «Проживание, питание, оформление визы, перелёт за счёт работодателя»

Ну, кто откажется от возможности понянчить за хорошие деньги (от 1000 евро) маленького итальянца где-нибудь в Милане?

На поверку всё оказывается «немного иначе». «Траффикёры», действительно, могут расщедриться на оплату перелёта и визы, понимая, что…

Каждая девушка, оказавшаяся в сексуальном рабстве, приносит доход от $100 тысяч долларов в год

Предположим, вы учительница русского языка из Вологодской области, которая получается зарплату в 10-15 тысяч рублей. И вот перед вами сидит вполне благообразный мужчина со внешностью интеллигента в седьмом колене, выдающий тираду а-ля:

— Если вы готовы уехать прямо сейчас, мы сможем что-то придумать.

Так просто? Не только просто, а даже банально. Невольничество — это не результат воспитания папы, бившего маму, не метаморфозы тяжёлого детства в подвалах с пакетиком клея на глупой голове и не танцы до рассвета на местной дискотеке с употреблением дешёвого и доступного «крокодила».

Это мысль-паразит «Я хочу жить хорошо!». Она бьётся у тебя в голове, пока ты бороздмшь интернет-пространство в поисках своей заветной путёвки в новую жизнь. Ясен перец — с выездом за пределы Отчизны.

Документы, переданные на оформление «потенциальному работодателю», потому что «так надо», оказываются в долгом ящике у работорговца. А двери отеля в Бахрейне или другом центре секс-индустрии готовы вот-вот распахнуться в ожидании клиентов, которых нужно обслужить.

За неподчинение — жестокое и бесчеловечное наказание. За согласие работать — вовсе не обещанная тысяча евро в месяц, а объедки со стола бдительных охранников.

Где вы, мама-папа? Где менты? Ау!

В ближневосточные невольничьи бордели, слава о которых разносится по всей Земле, привозят девочек со всего мира. Здесь особо рады секс-рабыням, которые приехали на «трудовую вахту» из стран бывшего Советского Союза. Публичные дома забиты молдаванками и украинками, белорусками и россиянками, литовками, латышками, казашками и представительницами других народов и народностей — выбирай на любой вкус.

Не родись красивой

Ни для кого не секрет, что при совершенно особом (если не сказать уникальном) везении в рабстве можно оказаться, не ища никакой работы и даже чураясь любых знакомств.

Достаточно активности в социальных сетях с выкладкой фотоотчётов в Instagram или на Facebook. Не так уж маловероятен «спецзаказ» влиятельного человека, который захочет видеть вас своей наложницей. Но, повторимся, это ещё «должно повезти».

Спецзаказ — удовольствие не из дешёвых. Счёт за доставку понравившейся рабыни в нужном направлении может исчисляться миллионами долларов

Правительство упомянутого Бахрейна в курсе ситуации в борделях и на перевалочных пунктах, однако, вмешиваться не спешит, потому что на пульсе рынка держат руку чуткие саудиты, контролирующие ситуацию в регионе.

Не стоит думать, что во главе рабовладельческих картелей стоят экранные «чмыри», роль которых могла бы украсить портфолио актёра Майкла Берримана. Это респектабельные и уважаемые в обществе люди. Они занимают топовые позиции в гостиничном и развлекательном бизнесе.

Содержать рабовладельческий бизнес, не имея прикрытия, невозможно даже в теории. Иерархи отрасли имеют связи в высших эшелонах правительственных кругов, обеспечивающих надёжное прикрытие. Не поэтому ли рабовладельцы ни от кого не скрываются, выставляя «товар лицом» в лучших местах по всему миру?

Вот вам легендарный Квартал Красных фонарей в Амстердаме. В витрине, как вы понимаете, вовсе не манекены. Никто не говорит, что здесь, в цитадели европейской демократии, женщин приковывают наручниками к панцирной сетке кровати. Но… улочки квартала являются самыми охраняемыми, самыми патрулируемыми в Нидерландах.

Логистика поставок секс-рабынь в разные уголки Европы и многие города Северной Америки является одной из самых сложных в мире. На деньги синдикатов работают вербовщики в самых разных уголках России. Эти люди готовы повесить на любые доверчивые уши информацию о работе горничной или няней, моделью или актрисой

Есть ли панацея от попадания в сети для тех, кто не мечтает в них попасть? Может, не стоит клевать на «нехорошие» объявления о найме за рубежом в сети? Доверять только знакомым? Но среди ваших знакомых может оказаться вербовщик, который предложит работу или подработку (на каникулы, отпуск, на уик-энд), дав «личные гарантии безопасности» и сославшись на свой позитивный опыт «сотрудничества с проверенными людьми»? Речь может идти не о работе вовсе, а об отдыхе, совместной экскурсии. Легенд море!

А ещё… Кто вам сказал, что в секс-рабство все без исключения девушки идут прям-таки поневоле? Многие очень даже хорошо понимают, что значит «беби-ситер без знания языка», и вполне готовы работать в тесном контакте с «малышнёй» от 18-ти до 75-ти.

Средняя такса регионального вербовщика, контактирующего с «телом» на начальном уровне вербовки, в районе $200-300 долларов. Когда жертва работорговли передаётся по «вертикали», цена её стремительно возрастает и в точке передачи зарубежным работорговцам «спецзаказ» может стоить миллионы долларов

Насколько долго длится эксплуатация секс-рабынь? До тех пор, пока они не утрачивают «товарный вид». Но и потом, когда иссякнут молодость и привлекательность, большинство не вернутся домой. Это наркотики или пистолет могут быть проданы лишь однажды.

А количество перепродаж человека, как правило, велико. Иссякли возможности для сексуального рабства? Добро пожаловать в трудовое. Нет сил для активности и там? Рынок чёрной трансплантологии — не научная фантастика.

Вам везде «будут рады». Будьте бдительны.

Такая история.