Невероятные приключения россиянки в Италии

На экране залитое лицо слезами убитой горем молодой женщины в очках. Она говорит шёпотом, словно кто-то за стенкой может проснуться и свернуть ей шею за обращение к российскому президенту.

— Пожалуйста, помогите мне! — передаёт Катя Малышева на Родину свой SOS. — Я нахожусь в рабстве у своего мужа-итальянца, который неоднократно бил меня и моих детей, несовершеннолетних мальчика и девочку. С помощью органов итальянской власти он хочет отобрать у меня детей. Муж выкрал у меня все паспорта. Все абсолютно документы. Я не могу бежать. Я нахожусь под камерами, под постоянным наблюдением. Моя жизнь находится в опасности. И жизнь моих детей. Я очень боюсь. Здесь очень часто происходят так называемые массовые семейные убийства. Отцы убивают детей и жён, а затем кончают жизнь самоубийством. Пожалуйста, помогите, спасите моих детей. Пожалуйста. Прошу.

Запись обрывается.

Про историю любви русской девушки, родившейся в окрестностях Ленинграда, и знойного молодого человека из Италии можно было бы снять мелодраму или забавную романтическую комедию. Но, похоже, придётся снимать фильм ужасов, в хитросплетения сюжета которого сегодня Катя Малышева отчаянно пытается вовлечь российское дипломатическое представительство в Палермо и даже самого ВВП.

А начиналось всё здорово!

Когда Кате и её подруге было по 24 года, они решили открыть для себя мир. И начали с Европы.

Италия! Большинству из нас она знакома по сериалу «Спрут», работам Федерико Феллини, образу неувядающей Софи Лорен. Там тепло. Растут апельсины. Почему, собственно, двум молодым петербурженкам было не распространить на покорение этого дивного края и его знойных обитателей свою неукротимую энергию?

Симпатичные девчонки прознали, что большинство итальянцев, как и русские, ни бельмеса в английском. Стали штудировать язык великого Петрарки, зарегистрировались на сайте знакомств, где стали общаться со сверстниками и «ребятами постарше».

Одним из них был будущий муж Кати. В своих сегодняшних, напоминающих кошмарные сны, исповедях россиянка не называет его имени, предпочитая писать и говорить «он», «муж», «супруг», словно речь идёт о совершенно чужом для неё и детей человеке. Что ж. Назовём итальянца «Ромео».

Познакомившись с Катей, «Ромео» рассыпался в комплементах и писал «такие милые слова», от которых захватывало дух. Слал песни собственного сочинения о любви.

Гордая россиянка «держала марку» и поначалу не отвечала. Парень устал. Прислал «последнее прости», посчитав, что, видимо, не вышел рожей. И тут Катя оперативно ответила взаимностью, дав понять, что заинтересована в переписке с пылким «Ромео».

Катю ничуть не смутило, что молодой человек давно сидит без работы и помогает отцу на ферме. Оказалось, он один из трёх братьев. Старший был и так, и сяк. Ну а средний страдает синдромом Дауна. Не насторожило Катю и тяжёлое армейское прошлое интернет-знакомца.

В декабре 2009 года состоялась их первая очная встреча. Катя, заканчивавшая экономический факультет и работавшая бухгалтером, забронировала для итальянца номер в одном из отелей Петербурга. А дальше – как водится: прогулки по городу, незнакомая большинству русских женщин галантность чужеземца, красивые ухаживания, россказни про то, что русские женщины самые красивые на земле. Ну и… конечно же, история о пережитой несчастной любви. Куда без неё?

Под конец визита мужчина признаётся, что Катя — его судьба! Ура! Он хотел бы видеть её в Италии.

Провидение заботливо оберегало девушку до поры. Да! Она была бы рада встретить новый 2010 год в Италии с «Ромео», но, как назло, потеряла загранпаспорт.

Расстроенный итальянец покидает Россию без тени надежды на хороший новогодний секс. Но уже в аэропорту пишет СМС о том, что пережил лучшие 10 дней жизни. Впереди — хочется верить! — новые и счастливые встречи с Катей.

Первые нестыковки начинаются в новогоднюю ночь, когда Катя ставит своего итальянского жениха в известность, что пойдёт на корпоративное мероприятие. Он вовсе не против. Но она опрометчиво обещает ему вернуться до полуночи. Однако, оказавшись дома на час позже обещанного, обнаруживает грустный полуночный смайлик в Skype-чате.

Всё как у Золушки, только наоборот. Карета стала тыквой, кучер крысой, а итальянец сущим «букой».

Катя переживет трёхчасовое обиженное молчание с последующей лекцией о том, как подобает себя вести девушкам, которые согласились на долгосрочные отношения с ревнивыми итальянскими мужчинами.

Но все эти маленькие, каверзные нестыковочки, предвестники будущих больших проблем на «межкультурной» почве, начинают восприниматься Малышевой, как проявления любви. И вот уже итальянец приезжает на месяц, знакомясь с мамой, которая поскребла по сусекам и накрыла стол в своей скудно обставленной мебелью из 80-х «хрущевке».

А потом следует ответный визит, в ходе которого Катя неожиданно узнаёт, что живёт её избранник в скучном итальянском захолустье, но с нетерпением ожидает, когда государство начислит ему пенсию за полученное «ранение». Где? На военных учениях. Что случилось? Суженный показывает Кате осколки от «бомбы», рванувшей некстати и покалечившей ногу. В общем, «гранату уронил».

В ходе визита Кати в Италию парень открывает ей душу, рассказывая, что вырос в семье, где сыновей, в том числе и его, постоянно били дома и в школе за непослушание.

Проделки «Ромео» выражались в том, что… парень любил помочиться с балкона второго яруса на посетителей расположенного на первом этаже бара.

И вообще в детстве и юности он был тот ещё «массовик-затейник», по которому плакала психиатрическая больница № 15 Павловского Посада.

Странностей становится всё больше. В какой-то момент Катя перестаёт чувствовать себя принцессой, потому что жених просит её помочь убрать матери после обеда – то-сё, подмести пол, помыть посуду, а потом обращается напрямую к маме, прося родительницу преподнести россиянке ликбез по поводу ведения домашнего хозяйства в Италии.

По возвращении в Россию Катя ещё вполне может «допетрить», что сказка об итальянском принце на белом коне постепенно становится юмореской о встрече с контуженным Квазимодо с пулей в голове и плохой наследственностью, которому нужна новая рабыня-нянька, потому что одной мамы на двух даунов сразу не хватает.

Но на отношения с итальянцем потрачено столько времени. Искать нового? Хлопотно это.

Эпизоды а-ля: «Тебя долго не было в чате. С кем ты в это время была?» - уже не сильно смущают Катю. Ну, вот такой он. Такой. Самый лучший. Европеец. Итальянец. Представитель одной из самых загадочных наций на свете, темперамент которой переиначить также сложно, как переломать о колено русский веник. Если не ещё сложнее.

Катя оказывается в позиции жертвы с расширенным кругом обязанностей и непрерывно сужающимся кругом прав. Если рассмотреть её исповедь, которая ушла во всех возможных форматах куда только можно, то обнаружится, что число эпизодов, когда «Ромео» выказывал недовольство, а Катя просила прощения, росло в геометрической прогрессии.

Но… заграничный ухажер просит Катю выйти замуж! Русскую девушку не настораживает даже тот факт, что жених почему-то предлагает не только отпраздновать «скромную свадьбу» в РФ, но и почему-то прилетает на неё в гордом одиночестве, объясняя это тем, что его пожилые/больные родственники шлют свои поздравления издалека, но удостоить бракосочетание своим посещением не могут.

Оформляется «раздельное владение имуществом». Зачем? «Так принято у нас в Италии. Лучше для налогов».

А после свадьбы…

Всё резко меняется. Влюблённый Ромео на глазах превращается в сурового мужа, не намеревающегося давать никаких поблажек прошедшей курсы квалификации у его мамы новой домохозяйке-рабыне из России.

Не выключенный свет, не выметенный пол, не вымытая посуда, невкусный обед — за всё это Катя мгновенно получает выволочку.

Устанавливающая рекорды покорности девушка наивно полагает, что всё изменится, как только она обрадует своего суженного вестью о том, что он станет отцом. Его маменька всю жизнь уверяла, что от таких дебилов даже коровы не рожают, и – вуаля! – вот он, тест с двумя полосками.

— А… ты точно беременна? – удивляет её вопросом насупленный «Ромео».

— Ну, конечно, милый!

— А точно от меня? — ошарашивает он жену.

Улетев в Италию, он шлёт ей свои извинения за нанесённое оскорбление и зовёт перебраться к нему. На сей раз с вещами. И Катя открывает двери в счастливую европейскую жизнь в надежде на незабываемый медовый месяц, но оказывается…

«Жить мы будем с родителями»

«Моё пособие ещё не назначили»

«И вообще – где мой завтрак?!»

Катя оказывается вовлеченной в очень странную игру с выбиванием пособия. Родственники мужа заставляют её лжесвидетельствовать о том, что муж кричит и нервно курит по ночам, плача и вспоминая про разрыв бомбы, покалечившей ему ногу.

Послушная русская девушка на седьмом месяце беременности с угрозой выкидыша едет чёрт знает куда, выполняет все требования и поручения мужа и его семьи, в надежде на то, что хотя бы после родов отношение к ней изменится. Ан нет.

Начавшийся мастит и пробившая отметку 40° температура Кати не вызывают ни малейшего сострадания у его семьи. Да что там сострадания? Девушке никто не собирается вызывать «Скорую», поясняя, что в Италии она приезжает только на инфаркты, инсульты и несчастные случаи.

Просьбы Малышевой отвезти её в больницу вызывают дичайшее недоумение у матери мужа, которая спрашивает, кто будет сидеть с трехнедельным ребёнком Кати.

Отвалялась, отлежалась. Пришла в себя. Потянулся длинный промежуток времени, в ходе которого Катя, надеявшаяся на счастливые месяцы первого в её жизни материнства, сталкивается с откровенной грубостью, издевательствами и чёрствостью.

Обязанностей домохозяйки с неё никто не снимал. Игрушки её ребёнка, валяющиеся тут и там, мешают свекрови. Любые возражения чужестранки вызывают искреннее недоумение и упреки новых «родственников», которые заявляют:

— Что тебя не устраивает?! Мы сделали для тебя больше, чем твоя семья!

Обнаруженные Катей в шкафу психотропы, прописанные её мужу, начинают наводить на девушку тихий ужас. Всё как в лучших фильмах Стенли Кубрика. Она оказалась в уютном и забытом Богом местечке, где её и малышку окружают контуженный муж, его даун-брат, выжившая из ума свекровь и другие не менее экзотические обитатели этого проклятого дома.

Ситуация развивается по нарастающей. Приезжает сестра жены брата. И вчерашний заботливый и галантный «Ромео» в открытую говорит ей о том, что был бы не против заняться с ней сексом здесь и сейчас.

Катя, эта рабыня из страны третьего мира, смеет выразить своё возмущение. В ответ «Ромео» бьёт кулаком в дверь и пробивает дыру. Ситуация вызывает настоящую истерику свекрови, которая обвиняет Катю в том, что та посмела довести мужа до точки сборки, в результате чего испорчена хорошая вещь!

— Где я теперь возьму такую дверь?! Я бы тебя убила на месте! — звучат, как гром среди давно уже не ясного неба, слова итальянской свекрови.

Бесконечно можно делать три вещи. Смотреть на огонь, на воду, а ещё рассказывать историю Кати Малышевой, сотканную из бесконечных переездов из Италии в Россию с попыткой наладить счастливую жизнь и быт то тут, то там, со скандалами, затихающими в РФ, где «Ромео», которого Катя пыталась приобщить к труду, побаивался возникать, опасаясь встреч с русской полицией. Но вот они опять оказывались в Италии. Истерики почувствовавшего себя в своём праве альфонса вспыхивали с новой силой.

В стадию кризиса всё вошло, когда Катя, опять… забеременела. Она вынашивала ребёнка в полевых условиях, включавших в себя роды не в больнице, а на дому, у свекрови. Мальчик родился с одной почкой. Часто безутешно плакал. Это бесконечно раздражало мужа и его близких, упрекавших русскую в том, что она — никудышная мать.

Уровень агрессии мужа, заболевание которого прогрессировало настолько, что он начал ревновать жену к сыну, вырос настолько, что в один из моментов, когда Катя пеленала сына, «Ромео», впавший в крайнюю стадию маразма, доставал из штанов свой член, демонстрируя его малышу и приговаривая:

— У папы большой. А у тебя маленький.

Вот уж воистину разность европейской и российской культур. Воспротивившуюся этой низости Малышеву муж хватал за горло, таскал за волосы при детях и родных, говорил, что расправится с ней, что она не достойна его внимания и хорошего отношения, так как является «паразитом на теле его семьи.

Не раз «Ромео» собирал вещи Кати и выставлял её за дверь. Улетая в Россию, чтобы оформить в покинутой стране материнский капитал и пособие на ребёнка до полутора лет, Катя имела все шансы начать жизнь сначала. Без издевательств и унижений.

Как же это всё называется? Может, любовь? Вряд ли. А может…

Стокгольмский синдром

Расклад, при котором удерживаемый заложник привязывается к тому, кто причиняет ему страдания? Или, скорее, фанатичная мечта петербурженки о том, чтобы перебраться на Запад?

В очередной раз «Ромео» выставил Катю ровно год назад, в июле 2018-го, дав 100 евро на дорогу, умильно расцеловав детей и попросив больше не писать и не звонить. Никогда!

Но уже через неделю в чатик потоком шли… песни на итальянском, слова о любви на обоих языках и мольбы дать ему один шанс.

Шанс, судя по всему, дали. И вот, что мы видим. Залитое слезами лицо россиянки. Она предлагает главе российского государства подключиться к решению её семейных проблем, вошедших в ту фазу, которая, действительно, граничит со сценарием к фильму ужасов.

Но ни консульства РФ в Палермо, ни, тем более, у президента нет желания заниматься семейными проблемами Малышевой. На её электронную почту, с которой уходят письма с темой «Я и мои маленькие дети в опасности», приходят скупые ответы, где сказано, что вопросы её сложных отношений с мужем должны решаться в итальянской юрисдикции.

Правы ли они? Ещё как. Малышева, судя по всему, успешно легализована в Италии. Её дети — граждане Итальянской Республики (в своих многочисленных исповедях Катя признаётся, что муж отобрал у неё итальянские паспорта малышей).

Параллельно все они являются гражданами Российской Федерации? Да. Но при этом в очередной раз прибыли на территорию Италии вместе с матерью, пытающейся в очередной раз образумить неадекватного мужа и отца.

Бог в помощь

Значит, так было надо. И президент здесь не причём. И посольство вряд ли должно вмешиваться в дела иностранных граждан на территории иностранного государства, дабы не обрести дополнительных проблем. У нас их и без Малышевой хватает.

Ну, а конфликты, в основе которых лежит то ли откровенная глупость женщины, страдающей от стокгольмского синдрома, то ли разность итальянской и российской бытовых культур, надо решать, как ни крути, дома, пересматривая замечательный фильм «Интердевочка» режиссёра Петра Тодоровского.

Рассказывает он как раз о такой ситуации. А снят был еще 30 лет, в 1989 году. Героиня картины, разухабистая русская душа с её славной «толстопятостью» и тоской по Родине, никак не могла найти взаимопонимания с мужем-шведом. Кончилось всё очень плохо.