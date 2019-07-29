Наркомафия в Чертаново победила со счётом 4:0

О том, какие сроки дадут полицейским, подкинувшим наркотики журналисту Ивану Голунову, говорить преждевременно. Как, в общем-то, и говорить о том, будет ли суд вообще или всё разрешится в формате «дисциплинарного проступка». Пока что власть эффективно борется с теми, кто всеми силами препятствовал распространению наркотиков в одном из районов Москвы, спасая людей.

В июле суд вынес приговор в отношении создателей и устроителей христианского фонда «Восстановление». На скамье подсудимых оказались Александр Земляной, Андрей Маняхин, Константин Монич, Юрий Будюков

Молодых мужчин, знавших о том, что такое наркотики не понаслышке, обвинили в похищении и незаконном удержании зависимых. Санкция по статье 126 УК РФ (похищение) и 127 (незаконное лишение свободы) вполне могла бы обернуться и 15-ю годами лишения свободы для тех, кто решил послужить не только словом, но и делом.

Но они получили от 5 до 8 лет лишения свободы. Прокурор Дмитрий Надысев требовал для парней от 11 до 14 лет — сроки, которые получает далеко не каждый убийца в этой стране. Суд, рассмотрев шитое белыми нитками дело, «сжалился» над христианами-волонтёрами, назначив от 5-ки до 8-ки строго режима.

На фоне того, как развернулась наркомафия в Южном Чертаново (одном из самых неблагополучных районов Москвы), приговор выглядит не только преступным, но и бесчеловечным

35-летний Александр Земляной, оступившись по молодости лет, на протяжении 15 лет безуспешно боролся с наркотической зависимостью, пока не пришёл в протестантскую церковь, где, как и его друзья, получил то, чего не мог получить по каналам официальной медицины и «официальной церкви». А именно? Избавление.

Став на ноги после многих лет наркотического плена, Саша, Юра, Костя и Андрей решили помогать зависимым. В 2015-2016 годах христиане организовали Благотворительный фонд социальной реабилитации «Восстановление».

Чем занимался фонд «Восстановление»?

В тесном контакте и при непосредственной поддержке управы округа вчерашние наркоманы из «Восстановления» и, в частности, Александр Земляной

Помогали материально малоимущим

Проводили спортивные турниры (футбол и настольный теннис) в рамках акции «Спорт против наркотиков»

Навещали тяжело больных детей в больницах (акция «Подари улыбку ребёнку»)

Но ключевой акцент был сделан на помощи наркозависимым. Как относились к этому правоохранительные органы? Изначально – очень хорошо. Накрывая притон, оперативники связывались с Сашей Земляным, прося его помочь наркоманам. И Земляной знал те слова, которые действовали на человека, находящегося в состоянии ломки.

Наркоманы доверяли ему, потому что долгие годы Саша «падал» и «вставал», перепробовал все известные и неизвестные методики, «залетал» ребцентры, «вылетал» из них, принимался за старое, пока не пришёл к Богу.

Кого-то может удивить решение «слезшего с иглы» парня заниматься помощью наркоманам. На деле всё укладывается в концепцию протестантской церкви на 100%.

Члены церквей христиан веры евангельской, как правило, не ограничиваются пустопорожним «аллилуйствованием». Получил освобождение от наркотической зависимости сам? Избавился от алкогольной зависимости? Вылез из нищеты? Сходи, помоги другому. Чем? Словом, советом, делом. Как? Тебе ли, прошедшему через сотни ломок и «выходов», не знать?

Как появились «квартирные ребцентры»?

Слово словом. Однако в какой-то момент Александр Земляной понял, что одними словами наркомана и алкоголик не излечишь. Должен быть период полного отказа от «зелья».

Реабилитационные центры, созданные бывшими (в данном случае – именно бывшими) наркоманами, решившим помочь «братьям по несчастью», находились в обычных московских квартирах, арендовались на деньги фонда. На небольшие (в сравнении с «пропитым и проколотым капиталом») средства, которые родственники, отчаявшиеся, обезумевшие от многолетней битвы с наркотической зависимостью мужей и жён, сыновей и дочерей, братьев и сестёр, дальних и близких приносили в центр.

Почему родственники несли деньги именно в христианский реабилитационный центр, созданный парнями? Ответ лежит на поверхности. Потому что

а) Медицина (в том числе, отечественные и зарубежные клиники) оказывалась в очередной раз бессильна перед, пожалуй, самым страшным недугом.

б) Наркодиллеры и друзья из Южного Чертаново всегда были наготове с новой дозой, от которой по совершенно естественным причинам не могли отказаться от очередного укола или понюшки кокаина.

Попадание их родных и близких в совершенно новое окружение протестантов-христиан, которых кто-то презрительно зовёт «сектантами», кто-то по скудоумию путает со Свидетелями Иеговы, сатанистами и прочими, гарантировало главное:

Новое окружение. Новые убеждения. Веру в то, что новая жизнь «с нуля» возможна. Со многими так и было. И счёт их идёт на сотни.

Избавление от всего прежнего, доведшего «клиента» до «точки сборки», а его созависимых родных до состояния, близкого к помешательству, начинается с изоляции от прежнего окружения. Это аксиома

Не так давно мы рассказали о последних днях жизни поэта, актёра и барда Владимира Высоцкого. В день, предшествующий его смерти, Владимир Семёнович был… связан друзьями, пытавшимися ну хоть как-то противостоять мракобесию, происходившему с ним. Или не надо было? Надо. Он умолял и просил.

Тех, кто пропивает зарплаты, прокалывает машины и квартиры, пробивая социальное дно и ещё при жизни оказываясь в преисподней, изолировать на определённый срок нужно, даже необходимо.

Да. Порой это приводит к более чем печальным последствиям, как это было актёром Дмитрием Марьяновым, который умер в реабилитационном (не христианском) центре. Поначалу писали, что это, якобы, произошло на подмосковной даче у друзей. На деле всё случилось в центре «Феникс», расположенном в подмосковной Лобне.

И после этого все «забегали». Вдруг оказалось, что таких реабилитационных центров по Москве, области, стране, тысячи. И помощь в них оказывается — вот ведь ужас! — немедицинская. Как это? А так.

В полном соответствии с нормативно-правовыми актами, предусматривающими «добровольное согласие пациента», соблюдение его прав и свобод, в том числе, права на переписку с друзьями-наркоманами и на прекращение лечения в любой момент с последующей выпиской и подвозом к ближайшей наркоточке в Южном Чертаново, она не может оказываться «по техническим причинам».

Да и какой толк в такой помощи? Вряд ли ответ знает даже министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Игоревна Скворцова. И любой нарколог, который не то что «откачивает наркомана», а прокапывает пребывающего в состоянии запоя алкоголика, знает ответ на извечный вопрос:

— Доктор, а мне после этого пить можно?

— Ну, конечно, можно! Это ж просто физраствор.

«Южночертановцы», рассказывающие о том, что в их родном районе в любое время суток любой вид наркотиков купить значительно проще, чем свежий батон, свидетельствуют, что Саша Земляной, Костя Монич, Андрей Маняхин и Юра Будюков «боролись за каждого до полного достижения результата»

И, конечно же, мешали местной наркомафии. Ведь каждый клиент — это не только подсаженная на иглу скотина, регулярно приносящая деньги, но и «агент», вовлекающий в «орбиту» происходящего с ним новых и новых «адептов».

На фото слева «клиенты» реабилитационного центра до вмешательства в их жизнь парней из «Восстановления», на фото справа — после.

Парням приходили вот такие письма от вчерашних «подопечных».

Эти строки написаны рукой человека, которому получившие 8 лет строгого режима Саша Земляной, 7 лет Костя Монич, 6 с половиной Андрей Маняхин и 5-ку Юрий Будюков, спасли жизнь. Как?

Читали Библию, пели свои христианские гимны, рассказывали о личном опыте, о том, что ждёт, когда в башке прояснится. Наставляли, что делать и как жить, когда придёт стыдливое осознание вины за всё происходившее.

И, вне всяких сомнений, отсекали пути назад, балансируя на грани «официальной законности». А попросту — пресекали любые попытки связаться с бывшими дружками и наркодиллерами. Помогали найти новых друзей и новую церковь.

«Короче, промывали людям мозги своей религией!» — смачно отрыгнёт слесарь Семёныч, вылезший из-под капельницы и отправившийся в близлежащий «ночник» за бутылкой «беленькой», пока нарколог укладывает свои причиндалы в саквояж, пересчитывает деньги и читает в мессенджере адрес нового клиента

Да, товарищи. Промывали. Своей «религией», согласно которой ширяться, пить и курить нельзя ни в праздники, ни в будни. И бояться утратить здесь «драгоценную» алкогольно-наркоманскую идентичность, став сектантом, уж точно не стоит. А почему? Да потому, что как говаривал месье Гамлет «Мир вывихнут».

Судите сами!

Мы живём в стране, где на законных основаниях можно ограничить право на свободу матери, отказавшейся от прививок детям, а право на выбор лечиться или нет наркомана (по статистике подсаживающего на иглу за свою жизнь в среднем ещё 5 человек) священно.

Мы живём в стране, где наркотики с удивительной лёгкостью оказываются в квартире у проводящего расследование о похоронной мафии столицы и её окрестностей журналиста, но при этом полиция «в упор не замечает» заботливо крышуемые ею наркоточки. «Ура! Посадили журналюгу-либераста!» - восторженно пишет нам читатель, не понимая незатронутой алкоголем частью мозга, что завтра на месте «либераста» может оказаться его сын, брать, дочь, внук…

Мы живём в стране, где суд выносит устроителям реабилитационного центра чудовищно большие сроки за попытку спасти чьих-то близких, от лечения которых давно отвернулась официальная медицина. Да, они были «немедицинские». Но что делать, если медицинские не дают свои плоды? Дать подохнуть своему соседу, который вчера ширял себе ханку вместе с тобой? Это было бы, безусловно, безопаснее. Безусловно, рациональнее.

Христиан-протестантов, которые сделали иной выбор, держали в СИЗО и под домашним арестом 2,5 года. Их задержание произошло в январе 2017 года, когда один из обитателей ребцентра, страдавший от алкогольной зависимости, умудрился написать и выбросить в окно реабилитационной квартиры записку со своим «воззванием» о помощи.

А когда двери рухнули и в проёме показались бойцы спецназа ФСБ, посчитавшие, видимо, что в помещении идёт подготовка к теракту, этот человек наплёл с три короба о том, что его насильственным образом удерживали, да ещё и принуждали к труду.

К труду? Хочется верить, не на ниве оказания платных интимных услуг. Повидав немало, я не знаю ни одного наркомана или алкоголика в стадии «выхода» или «ломки», которому можно было бы доверить ну хоть что-то. Хотя бы переливать воду из кувшина в кувшин или колоть дрова.

Наркомафия в Южном Чертаново одержала «маленькую элегантную победу». Все местные «наркобароны» на свободе, регулярно отстёгивают в бездонный полицейский карман дань. Наркотики с июня этого года стоит искать не у них, а у инакомыслящих журналистов и разных там оппозиционеров, вышедших потоптать Тверскую. А тех, кто пытался помочь, ждёт длительный срок в тюрьме.

Что удивительно? О праве на свободный выбор в России часто вспоминают в тот момент, когда перед человеком остро стоит вопрос: встать на ноги и трезво смотреть на реальность (быть дееспособным, а значит – потенциально опасным) или оставаться послушным и легко управляемым пьяным быдлом?

Такая история.