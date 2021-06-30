Стало известно, что пил Владимир Путин на встрече с Джо Байденом в Женеве
Во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, проходившего в Женеве, российский лидер пил воду из своего фарфорового белого стакана с золотым гербом России. Глава Белого дома предпочел картонный стаканчик.
Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на упоминание журналистов о том, что на фото с переговоров в расширенном составе перед членами российской и американской делегации стояли разные марки питьевой воды.
Песков сказал, что не обратил внимание на то, какую воду пила американская делегация. Он предположил, что американцы могут возить с собой свою воду, пишут «Известия».
Белый керамический стакан с золотым гербом России специально был заказан для российского лидера. Он находит его весьма удобным и полезным. Впервые Путин появился с ним на традиционной встрече с прессой в 2014 году.
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