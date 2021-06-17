Джо Байден «слабак»: итоги российско-американского саммита в Женеве
Американские читатели сайта Fox News прокомментировали итоги саммита в Женеве, в котором приняли участие президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин.
Большинство пользователей увидели слабость Байдена на фоне Путина, он показал себя не с лучшей стороны во время пресс-конференций по итогам саммита.
По мнению большинства читателей издания, Путин на своей пресс-конференции руководил процессом и отвечал то, что думает.
«Байден же зачитал рукопись Госдепа, подготовленную две недели назад. Слабак», - написал один из комментаторов.
«Джо стоял на своем? Джо не знает, где находится земля, не говоря уже о том, что он на ней стоит», - задается вопросом читатель.
Многих не устроило отсутствие конкретики в словах американского президента и несерьезность предостережений в адрес России. «Предупреждение от Байдена — это как угроза пустым водяным пистолетом», — добавил другой пользователь.