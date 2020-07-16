Смертную казнь применят в США к еще одному осужденному

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В США разрешили провести вторую смертную казнь федерального уровня после 17-летнего перерыва. За исполнение приговора проголосовали пятеро судей Верховного суда США, против высказались четверо.

21 июля казнят Уэсли Ира Пурки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. Исполнение наказания будет осуществляться в исправительном комплексе Терра-Хот в штате Индиана.

Одна из судей Соня Сотомайор заявила, что с точки зрения Конституции США проведение казни может быть преждевременным, так как не уточнен вопрос о вменяемости осужденного, пишет Lenta.ru. Адвокат Пурки заявлял, что мужчину нельзя казнить из-за единственного смягчающего обстоятельства - у него диагностировали деменцию.

Предыдущая смертная казнь состоялась 14 июля. Первый казненный - 47-летний Дэниэл Льюис Ли, убивший троих человек.

Всего в федеральных тюрьмах США содержатся порядка 60 человек, приговоренных к высшей мере наказания.