Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

СК: природный фактор стал причиной экологической катастрофы на Камчатке

Марьям Ибрагимова
23 октября, 2020 13:07
2 мин
Фото: СКР
Фото: СКР

Следователи считают, что загрязнение залива на Камчатке вызвано природным фактором, в том числе в результате цветения фитопланктона. Об этом сообщила официальный представить СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, биохимическая экспертиза не выявила у обратившихся за помощью в больницы пострадавших признаков токсического загрязнения. Кроме того, в исследованных пробах воды, почвы и морских организмов не найдены тяжелые металлы.

«Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», – заявила Петренко.

Следователи осмотрели свыше 200 километров прибрежной территории, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на Камчатке. После исследования проб донных отложений, воды и грунта выяснилось, что акватория не могла загрязниться из вышеперечисленных объектов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Все это подтверждает версию природного загрязнения.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил одиннадцатикратное превышение загрязнителей в воде на Камчатке. Исследование показало превышение железа, фенола и фосфат-иона.

В конце сентября серферы пожаловались на ухудшение здоровья после заплывов в Тихом океане на Халактырском пляже. Позже местные жители опубликовали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских обитателей. В Авачинской бухте оказались мертвы 95% животных.

темы
СКР
Камчатка
загрязнение
Авачинский залив
Тихий океан
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!