СК: природный фактор стал причиной экологической катастрофы на Камчатке

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Следователи считают, что загрязнение залива на Камчатке вызвано природным фактором, в том числе в результате цветения фитопланктона. Об этом сообщила официальный представить СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, биохимическая экспертиза не выявила у обратившихся за помощью в больницы пострадавших признаков токсического загрязнения. Кроме того, в исследованных пробах воды, почвы и морских организмов не найдены тяжелые металлы.

«Ранее выявленное превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года. Все это подтверждает версию природного загрязнения, в том числе в результате цветения фитопланктона», – заявила Петренко.

Следователи осмотрели свыше 200 километров прибрежной территории, а также районы, прилегающие к местам захоронения вредных веществ на Камчатке. После исследования проб донных отложений, воды и грунта выяснилось, что акватория не могла загрязниться из вышеперечисленных объектов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что утечек нефтепродуктов на судах, кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не происходило. Все это подтверждает версию природного загрязнения.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил одиннадцатикратное превышение загрязнителей в воде на Камчатке. Исследование показало превышение железа, фенола и фосфат-иона.

В конце сентября серферы пожаловались на ухудшение здоровья после заплывов в Тихом океане на Халактырском пляже. Позже местные жители опубликовали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских обитателей. В Авачинской бухте оказались мертвы 95% животных.