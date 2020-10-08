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Росприроднадзор выявил одиннадцатикратное превышение загрязнителей в воде на Камчатке

Лилия Караева
8 октября, 2020 17:13
2 мин
Вода
Piqsels.com

Стали известны результаты анализа проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. Исследование показало превышение железа, фенола и фосфат-иона.

В сообщении Минприроды говорится, что количество фосфат-иона превышено в 10,8 раза, железа - в 6,7, а фенола общего - в 2,9, пишет RT.

В ведомстве заявили, что химический анализ донных отложений на предмет наличия тяжелых металлов, включая ртуть, нитраты, фосфаты, хлориды, сульфаты, предполагает обязательную предварительную пробоподготовку.

В конце сентября серферы пожаловались на ухудшение здоровья после заплывов в Тихом океане на Халактырском пляже. Позже местные жители выложили в сеть фотографии выброшенных на берег мертвых морских обитателей. В Авачинской бухте оказались мертвы 95% животных.

Первые пробы вод выявили загрязнитель, похожий на техническое масло или другое вещество, включающее нефтесодержащие компоненты.

темы
вода
Камчатка
пробы
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