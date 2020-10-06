В Авачинской бухте на Камчатке мертвы 95% живых организмов на глубине 10-15 метров

Фото: Соцсети

На Камчатке пока еще по неустановленным приичнам погибли 95% обитателей морского грунта. К такому выводу пришли сотрудники Кроноцкого заповедника, исследовав берег и воды в Авачинской бухте.

«При погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса — 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве», — рассказал научный сотрудник заповедника Иван Усатов на встрече с губернатором края Владимиром Солодовым.

По словам Усатова, местные птицы и млекопитающие находятся в нормальном состоянии. Однако животные, которые питаются обитателями грунта, также погибнут.

Ученые и исследователи предполагают, что загрязнение могло выйти за пределы бухты, которую они изучали. По их мнению, возможной причиной случившегося могло стать цветение водорослей. Но точная причина будет установлена лишь после проведения комплекса экспертиз, передает «Медиазона».

О машстабной экологической катастрофе стало известно в начале октября, когда жители Камчатки и Курил обнаружили на берегу сотни погибших морских животных. Загрязнение по нефтепродуктам в настоящее время там в 3,6 раз превышает допустимую норму, а по фенолам в 2,5 раза. При этом, местные власти пока не могут принять какие-либо меры, так как характер случившегося — техногенный или биологический — пока не установлен.