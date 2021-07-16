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Люди
Самоизоляцию для туристов отменят в Беларуси при одном условии
16 июля, 2021 00:01
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фото: Pixabay
В Беларуси отменят самоизоляцию.
Однако данная мера будет действовать для тех туристов, которые получили укол от коронавируса. Они должны иметь сертификат о вакцинации, курс которой должен быть завершен не менее чем за один месяц и не более чем за 12 месяцев до даты приезда в республику.
Также власти Беларуси отменили самоизоляцию для проведения вакцинации против COVID-19, сообщает «Интерфакс-Запад».
Напомним, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому, вводится безвизовый режим для граждан 73 государств, желающих привиться в республике от коронавируса.
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