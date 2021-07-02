Кругленькая сумма. Названа стоимость вакцинации для иностранцев в Беларуси
Полный курс вакцинации от СOVID-19 в Беларуси для иностранцев обойдется в 130-150 местных рублей (50-60 долларов).
Как сообщил замглавы Минздрава Александр Тарасенко, данная сумма является ориентировочной. Желающие пройти иммунизацию могут попасть в Беларусь несколькими способами –авиа, железнодорожным или автомобильным сообщением.
Прибывающие должны иметь отрицательный ПЦ-тест на коронавирус, а также встать на учет в электронной очереди.
Как отметил Тарасенко, многие иностранцы «просят предоставить им возможность привиться «Спутник V». «Мы лишь удовлетворяем этот запрос», - подчеркнул замглавы, сообщает Sputnik Беларусь.
Напомним, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому, вводится безвизовый режим для граждан 73 государств, желающих привиться в республике от коронавируса.