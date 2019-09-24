Самогон для правительства: Русофобия под видом экспертизы

Ученые мужи, кормящиеся при российском правительстве, заявили о том, что нашу экономику можно оценивать по «индексу самогона». «Русская планета» оценивает этих ученых мужей по «индексу бесчестья».

«Ты всю правду расскажи»

Летом 2019 года эксперты провели опрос населения крупных и средних российских городов, чтобы выяснить, какая доля населения а) знает людей, которые гонят самогон или производят иные кустарные алкогольные напитки; б) знает людей, которые продают эту нелегальную продукцию.

Население крупных и средних российских городов предсказуемо послало экспертов к их общей матушке: согласно опросу, лишь каждый двадцатый что-то слышал и каком-то самогоне, и лишь каждый сотый о его продаже. Ну вы представьте, звонит какая-то неизвестная тетя и задает такие вопросы, понятно, что почти каждый нормальный русский человек ответит, что ничего не видел и не слышал.

Самыми неосторожными оказались жители Ульяновска, Новороссийска, Астрахани, Липецка и Саранска – там доля положительных ответов оказалась максимальной. А самыми наивными – эксперты, которые на основе этого опроса решили сделать далеко идущие выводы

Через официозную «Российскую газету» они сообщили нам, что российскую экономику можно оценивать именно по объемам самогоноварения: чем меньше эти объемы, тем выше доходы людей, поскольку они в состоянии перейти с суррогатов на легальный продукт.

И всё бы хорошо, но новость эта пришлась не на 1 апреля, а на практически противоположные дни года. Как раз когда обострились две другие русские напасти: начали подмерзать по ночам дороги и заполонили СМИ дураки.

Алкоголь необходим государству

Алексей Зубец, глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, которое и провело этот потрясающий опрос, пошел еще дальше. Зубец – публичный человек, любит выступать на радио, говорить правильные слова. Но как и любой человек, говорящий очень много и по разным поводам, он обрекает себя на смешные ошибки. Одна из них – как раз в пассаже об «индексе самогона»:

«Имеется ряд признаков того, что производство и объем торговли крепким самодельным алкоголем сокращаются. Поэтому, скорее всего, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать рост реальных доходов граждан»

Прочитайте еще раз: перед нами прекрасный образец телеги, поставленной впереди лошади. Нет, рост доходов вполне может привести к спаду самогоноварения, но чтобы прекращение бульканья в перегонных чанах знаменовало будущее богатство – это что-то новенькое. Конечно, если человек прекращает гнать самогон для себя, бросает пить, находит работу, – он молодец. Но тут немножко другая история.

Мы вместе с господином Зубцом верим в то, что производство самогона в стране не растет и, возможно, даже сокращается. Но не уверены, что это так уж хорошо. Потому что причина такого сокращения – не рост трезвости, а успешная борьба производителей легальных водки, вина, пива с низкобюджетными и подпольными конкурентами

Возвращается пропаганда алкоголя на спортивных соревнованиях, пивные бренды безнаказанно рекламируют везде свои «нулевки», все научились обходить запрет на ночную продажу алкоголя, причем полицейские затариваются в тех же точках. Между тем хотя бы по второй половине 1980-х мы знаем, что самогоноварение расцветает во время эффективных антиалкогольных кампаний. Но на подобные меры наша власть никак не решается, потому что прямо или косвенно алкоголь дает 3% бюджета. Есть, конечно, колоссальные экономические потери от пьянства, но их несет в первую очередь не бюджет, фактически самоустранившийся от медицины, не государственные страховые фонды (выплаты по больничным ничтожны, пенсии по инвалидности тоже), а сами пациенты и их работодатели.

Почерк Силуанова

Государство понимает, что алкоголь стал дороговат, точнее – население бедновато. И принимает соответствующие меры. Минимальные цены на бутылку и даже акцизы растут медленнее инфляции, тогда как тарифы ЖКХ, ОСАГО, взносы с предпринимателей – быстрее. То есть легальный алкоголь действительно постепенно становится доступнее для простых людей. Не за счет роста доходов, а за счет либеральной налогово-ценовой политики.

В самогоне для государства нет экономики: как максимум введут акцизы на сахар, но опасаются бунта домохозяек. В легальном алкоголе экономика есть. Поэтому после целого ряда разумных антиалкогольных шагов (ограничение времени продаж, ограничение рекламы, ужесточение санкций против пьяных водителей) мы видим постепенный откат с завоеванных позиций, которые, кстати, действительно помогли сократить потребление алкоголя.

Связано это, безусловно, с именем Антона Силуанова, вот уже восемь лет работающего главным кассиром страны

По стажу на посту главы Минфина он приближается к своему предшественнику и единомышленнику Андрею Кудрину, но работает в существенно более сложных условиях санкций, так что один год после 2014-го ему смело можно считать за два. Этот человек умеет выжимать прибыль буквально из всего: его интересует баланс бюджета на ближайший год, а не отдаленные последствия для страны.

Вот и промежуточный результат его деятельности – «индекс самогона» от института… университета… при правительстве. Это ведь работают в бюджетном учреждении прилично одетые люди, собирают в московском офисе совещания, устраивают мозговые штурмы, потом отдают команду о проведении исследования и, наконец, радостно представляют публике его итоги. В итоге нам не хватает денег на восстановление домов после наводнения, зато мы исправно платим зарплату вот таким экспертам. Правильная расстановка государственных приоритетов выглядит совершенно иначе. Не заплатить сентябрьскую зарплату тому же Зубцу – уже один дом под Тулуном построить можно.

Что не так в «индексе»

Зададим навскидку несколько вопросов к экспертам (возможно, полная публикация текста исследования даст ответы на часть из них, но все же).

Почему вы считаете, что имея 215 рублей (минимальная цена бутылки водки), русский человек купит именно ее, а не очень хороший самогон, который можно найти или изготовить за эту цену?

Почему вы не замечаете бешеного спроса на оборудование для изготовления самогона и пива в богатой Москве? Это давно уже стало популярным хобби, тем более что административная ответственность начинается с оборудования емкостью от 200 декалитров (2 кубометра) или провоза более 10 литров готового продукта. Насколько известно, камерным виноделием увлекаются, в частности, Дмитрий Медведев и Игорь Сечин, как у них там с доходами?

Как вы относитесь к тому, что по таким подсчетам самым благополучным регионом России станет Чечня, где антиалкогольная политика действительно действует, а вот социально-экономическое развитие оставляет желать лучшего?

Как ваши цифры соотносятся с прошлогодними данными Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя, согласно которым каждый седьмой житель страны периодически употребляет домашний алкоголь?

Почему вы не рискнули обследовать малые города и сельскую местность? Боялись испортить радужную картинку вымирания самогонщиков?

Русский – значит пьяный?

В России действительно есть проблема массового алкоголизма. И есть проблема международной репутации страны как некоего водочного царства: некоторые гости чемпионата мира по футболу были изрядно удивлены тем, что у нас, оказывается, по улицам ходят трезвые люди. К сожалению, этой репутацией, изрядно укрепляемой многочисленными представителями паразитического подвида russoturisto, у нас даже принято гордиться.

Теперь выяснилось, что эту сомнительную гордость разделяют не только саратовские гопники, отжавшие по переулкам монет на трехзвездочный олл-инклюзив в Турции, но и высокоученые эксперты, получающие зарплаты из российского бюджета.

В современных реалиях нравственность стала разменной монетой, а различия в ее толкованиях – непременным атрибутом взаимных обвинений. И все же скажем, что прямая привязка объемов самогоноварения к состоянию страны – это со всех точек зрения перебор безнравственности. Страсть к алкоголю подразумевается здесь как неотъемлемое, едва ли не генетическое качество русского человека

Элементарная мужская честь не позволила бы придать именно такой окрас обычному бессмысленному исследованию, имитации бурной деятельности за государственные деньги. Поэтому, ребята, большая просьба на будущее: осваивайте бюджеты молча. Дольше проработаете.