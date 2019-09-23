Страх перед Игорем Юргенсом и Эльвирой Набиуллиной

Любую катастрофу в России определенные лица воспринимают как повод для заработка. Безусловно, наводнение в Иркутской области, где пострадавшим раздают по 10 тысяч рублей, – беда и позор. Но что нам предлагают взамен?

Второй после Спасителя

Глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс предложил создать сугубо добровольный фонд страхования владельцев жилья от чрезвычайных ситуаций. Раз не хватает денег на то, чтобы выстроить пострадавшим от сибирских наводнений новые избушки, нам нужен новый взнос, который можно просто включить в платежки по услугам ЖУХ. Добровольно.

Интересно, что пламенный защитник прав обездоленных Юргенс, сын главреда самой скучной, пожалуй, общесоюзной советской газеты «Труд», с удовольствием дает интервью Жанне Немцовой на «Эхе» (папы обоих бы поморщились). То есть пытается быть своим не только для клептократии, но и для оппозиции, объединившейся под стягом борьбы с нескончаемым властным воровством. Он называет себя «системным либералом»

Конечно, хотелось бы сделать отступление о современном «системном либерализме» как двойном человеческом предательстве – это люди, достойные презрения со стороны как президента, подчеркнуто уважающего последовательность взглядов и действий, так и радикальных противников власти, в число которых входил, кстати, и отец Жанны Борисовны.

Но председатель комитета выпускников экономфака МГУ не снисходит до подобных материй. У Юргенса есть талант – обращать в золото для бюджета любую трагедию. Пока какие-то люди бегают собирать помощь, едут работать волонтерами, организуют быт, он создает схему наживы. Формально не для себя, а для страховых компаний. Все эти пляски на крови и воде мы уже проходили.

Юргенс, кажется, мнит себя вторым человеком после Спасителя, способным ходить по жидкостям

После катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС с его легкой руки появился закон о страховании опасных объектов. Беда теплохода «Булгария» привела к созданию системы страхования ответственности перевозчиков. После лесных пожаров 2014 года началось принудительное страхование лесных участков. После трагедии в «Зимней вишне» резко выросли ставки на страхование развлекательных объектов. Ежегодно, гораздо быстрее инфляции, растут тарифы на ОСАГО – всегда есть повод в виде какой-то резонансной аварии.

Почем нынче катастрофы

Мы в России платим очень большие налоги. Не надо кивать на карликовый (на самом деле нет) НДФЛ – все это доплачивается через НДС и налоги на предприятия. Новый налог нам не нужен. Нам нужно рационально использовать имеющиеся. И проиллюстрировать это утверждение несложно.

Вот у нас катастрофическое наводнение. Размер ущерба оценен в 35 миллиардов рублей, пишет официозная «Российская газета». У нас официально работают более 70 миллионов человек, если по старой русской традиции скинуться всем миром – это 500 рублей на каждого.

Можно даже подойти к делу творчески – сделать это подоходно. Тот же официоз лжет, что у нас средняя зарплата по итогам прошлого года (не будем подсчитывать беспрецедентный рост зарплат в текущем) 43,4 тыс. руб., соответственно 500 рублей – это чуть более 1% от зарплаты. Мы не жадные, мы не верим Росстату, мы отдадим 2%, с лихвой хватит.

То есть выход есть: случилась беда – собрать деньги со всей России. Да, здесь и сейчас – 2% от зарплаты, пенсии не трогаем. Если зарплата 15 тысяч, это 300 рублей, неприятно, но все мы люди, понимаем, что в тулунских селах сейчас реально беда. И еще понимаем, что половина от этих 35 миллиардов – это стоимость вертолетных вояжей для иркутского губернатора Левченко и его коммунистической свиты. Пусть катаются, лишь бы не мешали – проще сразу отправить их за эти деньги отдыхать куда-нибудь в КНДР строгого режима, чтобы мы могли без помех помогать пострадавшим

Предыдущая крупная природная катастрофа с массовым уничтожением жилья на территории России произошла в Крымске в 2012 году. Как видим, все это случается не так часто. Если разложить указанные суммы на семь лет, то есть 84 месяца, получится чуть более 0,2 промилле от зарплаты. Для зарплаты 30 тысяч рублей это 6 рублей в месяц. Опять же, и это деньги, но действительно небольшие.

Да, был еще теракт в Магнитогорске, были менее резонансные аварии, но в целом бюджет вопроса ясен.

Уточним, что распределять такие выплаты на несколько лет неправильно, лучше собирать деньги целенаправленно и максимально прозрачно. Потому что именно в этом случае общество может спросить, на что ушел сбор, всем ли пострадавшим удалось помочь, и если нет, то на каком этапе пропали деньги и кого именно вешать за это вверх сапогами. А когда налог становится привычным, люди воспринимают его как дань – и не требуют отчета.

Пределы бесстыдства

А теперь посмотрим, чего требует от нас благообразный старичок Юргенс. Минимум 150 рублей с квартиры (странный термин, вернее сказать «домохозяйство») в месяц. 1800 рублей в год. Умножаем на 50 миллионов домохозяйств, получаем 90 миллиардов рублей ежегодно. Три тулунских наводнения просто так. В страховую систему.

Забавно, что самый крупный владелец жилья, Российская Федерация, эти взносы вносить не будет. Как не вносит она добровольные взносы сейчас, да и вообще не любит платить за жилье: по договорам социального найма есть много интересных нюансов, связанных с безответственностью собственника. Вообще, с этими добровольными взносами большая проблема: они существуют давно, при оплате через интернет их можно не включать в счет, но они будут висеть в системе в качестве долга. Не очень большого, не обязательного к оплате, но долга

При этом никакого договора страхования в явной форме не заключается, у исправно оплачивающего «страхование» человека нет даже сведений, в какую организацию обратиться в случае проблем. У него есть только нули и цифры онлайн-транзакций. Мы не можем узнать (автор этих строк пытался в Московской области) ни состояние своего счета, ни возможные выплаты при ЧП.

И обратите внимание, по плану Юргенса деньги с нового сбора не будут автоматически поступать пострадавшим, нет, их аккумулируют страховые компании, которые всегда упираются, пытаясь что угодно объявить не страховых случаем. «Да, у вас затоплен подвал, но это вы сами привели его в такое состояние» – говорят сейчас государевы люди в тулунских деревнях, а страховщики, поверьте, будут в десять раз убедительнее.

Вопрос один: почему Юргенс все еще не под стражей? Ничего личного, мы уважаем старость, нас вполне устроит домашний арест с лишением всех постов и привилегий.

* * *

«Добровольность» нового сбора не должна вводить в заблуждение, в платежках ЖКХ не должно быть ничего «добровольного», вводящего в заблуждение самых тщательных плательщиков – пенсионеров (да, скажите своим родителям, что на компенсацию этих платежей субсидия не начисляется).

Так что это самый беспардонный бизнес на крови.