Владимир Жириновский попытался защитить русское население

Чем дольше мы будем культурно молчать о межнациональных отношениях, тем более бесправными будут становиться русские люди в России.

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский завершил свою очередную речь в Государственной думе пламенным спичем, обращенным к депутатам:

«Все даете все время! Завалили Казань деньгами, Завалили Кавказ деньгами! А теперь удивляетесь, что в русских областях меньше рожают. Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим. Мы не говорим дайте больше! Вы же русский парламент, русские депутаты. И принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше, налогов - меньше! Живи, Казань, расцветай! Стройте мечети до небес! Средневековье, мрак, мракобесие. Это деньги страны всей! Вся страна работает!»

Характерно, что ведущие СМИ процитировали лишь отповедь Вячеслава Володина, а слова Жириновского либо кратко пересказали, либо вовсе опустили.Спикер Госдумы, славящийся жестким характером, был неожиданно мягок и даже по-своему нежен:

«Для нас крайне важны межнациональный мир и согласие. Давайте не будем делить людей по национальностям, не будем делить людей по вероисповеданию, это наша сильная сторона, я русский, имею право это сказать. Вот такие заявления, как ваше, могут оскорбить русского человека. Русский человек как раз силен теми качествами, которые у него всегда были»

При этих словах вспомнился тост товарища Сталина за терпеливость русского народа. Володину сравнение, скорее всего, польстило бы.

Что ж, давайте посмотрим на те качества русского человека, которые считает сильными спикер Государственной Думы.

Слабость сильного

Современные русские как титульная нация в России слабо умеют объединяться и отстаивать свои права. У нас такие объединения, правда, полузапрещены, недаром статью 282 Уголовного кодекса, сулящую неприятности за экстремизм, долгое время называли «русской статьей». Но даже репрессиями не объяснить слабость национального сознания крупнейшего народа империи.

В российских реалиях татары, чеченцы, армяне, осетины, азербайджанцы, в чуть меньшей степени дагестанцы и китайцы – это народы и диаспоры с достаточно четко выстроенной иерархией, где каждый понимает свое место, знает, кого надо поддержать и к кому обращаться за помощью. Русские же не образовывают таких сообществ: оглянитесь вокруг, вы хоть знаете, как зовут ваших соседей? Очень хорошо, а из квартиры слева? То-то и оно. Разбираться в причинах этого должны историки; можно предположить, что мы имеем дело с расслабленностью сильного, который с XVIII века знал, что за спиной – огромное государство, стоящее на его защите.

Оно все еще стоит, но только когда ему это выгодно.

За рубежом русские лишь в самые последние годы обнаружили тенденции к консолидации, но и то исключительно под внешним давлением – в условиях прибалтийского апартеида или избыточной украинизации Украины. Но и в этих случаях не идет речи о хотя бы приближении к жесткой армянской или чеченской внутринациональной дисциплине

Все это полностью устраивает господина Володина, и мы почти готовы подписаться под его словами, ибо помним, что в царствии Божием нет ни эллина, ни иудея. Проблема лишь в том, что если ты не делишь людей по национальности и религии, а кто-то другой делит, причем считает тебя «чужим», у тебя все равно возникают проблемы.

Именно это можно сказать о межнациональных отношениях в России. Если для русских долгое время все были «своими», то для кавказца «свои» – это, как правило, только соплеменники. В Поволжье это не так выражено, но подобный подход расцветает и там. Консолидированные меньшинства поддерживают своих, продвигают своих, кормят своих так, чтобы чужим по возможности не осталось. И федеральный центр удивительным образом поддерживает их в этом: если деньги из бюджета с избытком идут на Дагестан и Чечню, то Тамбовской и Вологодской областям их естественным образом не хватает.

Дотации и Казань

Владимир Жириновский – наш российский юродивый, которому разрешено говорить правду, ибо она скрыта в таком потоке откровенной чуши, что никто все равно не отделит там зерна от плевел. Пожалуй, Володину не стоило изображать голубя мира – он лишь добился «эффекта Стрейзанд», речь лидера ЛДПР посмотрели и те, кому в голову не пришло бы это делать.

Объемы прямых бюджетных дотаций, о которых говорит Жириновский, находятся в открытом доступе. Лидирует Дагестан – тот самый, где до сих пор процветает рабовладение (здесь считают, что рабочую силу проще украсть, чем нанять). Второе место в 2019 году у Якутии, третье у Камчатки, четвертое у Чечни. Дальше Республика Алтай и почему-то Ставропольский край, которому вообще-то грех жить в минус с такими природными условиями. Потом – Крым, Бурятия, Тыва, Башкортостан. Как видим, в десятке нет ни одного исконно русского региона (Нечерноземье, Черноземье, Центр) – только отдаленные территории со сложными условиями и национальные автономии.

Но почему же Жириновский говорил про Казань, которая вообще не получает дотаций? Скорее всего, просто в полемическом запале, вряд ли он реально помнит цифры. Однако и тут можно найти логику. Нефтеносный Татарстан считается у нас регионом-донором, но надо учитывать изобилие льгот, предоставляемых республике федеральным центром.Ведь дотации – далеко не все формы поддержки региона, зачастую даже меньшая их часть

Грандиозная перестройка города к Универсиаде-2013 велась отнюдь не за республиканский счет.

«Алабуга» – одна из немногих реально работающих особых экономических зон в стране. Она дает 59% всей совокупной выручки предприятий российских ОЭЗ, но лишь 34% от их налоговых сборов. То есть среднее налогообложение в «Алабуге» почти вдвое ниже, чем в целом по нашим ОЭЗ.

Группировка выходцев из Татарстана контролирует строительство в Москве, и если хотя бы малая доля заработанных ею денег доходит до Казани и Набережных Челнов, одно это объясняет процветание республики. В обозримом будущем процветание Казани будет оплачено и реновацией Москвы

Москва закрывает глаза на свободную деятельность в Татарстане турецких так называемых инвесторов, в значительной степени контролирующих экономику региона. В Вологодчину эти ребята не вкладываются.

Кричи громче – и тебя услышат

Так что неравенство по национально-территориальному признаку в России действительно есть, Жириновский был прав. И это неравенство поддерживается институционально – похоже, курс на дерусификацию России взят властями совершенно сознательно. Проблему демографии планируется решать в первую очередь за счет миграции, но этнические русские так и не получили сколько-нибудь значимых привилегий (об этом тоже говорил в своем пламенном спиче Жириновский). Доля русского населения в стране падает с каждым днем, пяти-шести наиболее активных меньшинств – растет.

Кремль, безусловно, устраивает то, что национальные меньшинства в отличие от русского большинства не претендуют на власть в стране – им достаточно того, чтобы их не трогали, позволяли вершить суд и казнь в своих вотчинах, ну в идеале – время от времени подкидывали немного соседских территорий. При этом меньшинство меньшинству рознь.

Чечня меняет границы с Ингушетией, Казань посматривает на татарские районы Ульяновской области. А вот коми-пермяки с нулевых годов больше не имеют своего региона, каряки не имеют, эвенки не имеют. Впрочем, они не являлись большинством и в своих автономиях, а в масштабах населения России эти народы, к сожалению, практически незаметны

Отсюда базовый принцип воздействия национальных элит на Кремль: будь наглее – и тебя заметят. Рекорд в этом смысле поставил, конечно, генерал советских ВВС Джохар Дудаев: громыхнул, что и говорить, на весь мир. Но и Минтимер Шаймиев, и Ахмад Кадыров, и Муртаза Рахимов хорошо чувствовали, когда надо потерпеть, а когда можно и надавить на Кремль каким-нибудь ритуальным намеком на свободу и независимость. Забавно, что точно так же ведет себя вполне независимая Беларусь. Отметим, кстати, и очень приличное экономическое состояние Свердловской области, бывшего эпицентра так называемого уральского сепаратизма: Эдуард Россель тоже знал, на какие кнопки коллективной кремлевской души надо нажать.

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Понятно, что самому Жириновскому никакого дела до русского народа уже нет, он делает свой нехитрый политический бизнес при полной поддержке архитекторов дерусификации. Но даже если такой человек случайно говорит правду, она не перестает быть правдой. Тем более что больше в Госдуме заступиться за русских некому.