Россиянка Софья Сапега прислала весточку на Родину из «застенков» белорусского КГБ
Россиянка Софья Сапега, находящаяся в заключении в белорусском СИЗО КГБ, прислала первое письмо из заключения своим родителям.
В письме россиянка просит не винить бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA (признан в Беларуси экстремистским) Романа Протасевича. «Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью», - написала девушка.
Также она пишет, что накануне их ареста Протасевичу приснился сон, в котором «мы приземляемся в Минске». Сон оказался вещим.
Софья пишет, что много читает русскую классическую литературу, делает физические упражнения и пишет дневник. Она сетует на то, что не видела себя в зеркало с момента ареста, пишет BBC.
Напомним, 23 мая в Минске был вынужден совершить экстренную посадку, летевший из Греции в Литву самолет компании Ryanair, из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, его задержали вместе с россиянкой Софьей Сапегой.
Ранее в интервью «Русской планете» председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных, ответил на вопрос: «Вернет ли Минск россиянку Софью Сапегу на родину, чтобы суд проходил в России»?