Российскими заключенными «заткнут все дыры»: очистка Арктики и восстановление лесов Сибири

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) хочет привлечь заключенных к восстановлению горящих лесов Сибири. Они будут растить и высаживать саженцы.

Российских заключенных можно использовать активнее, что называется с пользой для дела. Ранее директор ФСИН РФ Александр Калашников предложил заменить осужденными трудовых мигрантов.

По словам Калашникова, использование труда заключенных не будет ГУЛАГом. «Это будут абсолютно новые достойные условия». Работающие осужденные будут обеспечены жильем, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.

Ранее сообщалось, что Минюст России рассматривает возможность послаблений для заключенных, привлеченных к работе в Арктике.

В настоящий момент в России насчитывается 483 тысяч заключенных. Из них 188 тысяч имеют право подать заявление на замену наказания принудительными работами.