Российским заключенным хотят скостить срок наказания за работу в Арктике

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Минюст России рассматривает возможность послабления для заключенных, привлеченных к работе в Арктике. Об этом на заседании комитета Совета Федерации заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

По его словам, было бы справедливо сократить срок наказания, работающим в тяжелых арктических условиях, и посчитать год за полтора.

Министр сообщил, что сейчас рассматривается такая возможность, пишет «РИА Новости».