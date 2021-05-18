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Российским заключенным хотят скостить срок наказания за работу в Арктике
18 мая, 2021 14:15
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MOD Russia/via Globallookpress.com
Минюст России рассматривает возможность послабления для заключенных, привлеченных к работе в Арктике. Об этом на заседании комитета Совета Федерации заявил министр юстиции Константин Чуйченко.
По его словам, было бы справедливо сократить срок наказания, работающим в тяжелых арктических условиях, и посчитать год за полтора.
Министр сообщил, что сейчас рассматривается такая возможность, пишет «РИА Новости».
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