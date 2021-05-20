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Российские заключенные заменят трудовых мигрантов

Дмитрий Байков
20 мая, 2021 09:29
1 мин
Дмитрий Байков
20 мая, 2021 09:29
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Российских заключенных можно использовать активнее, что называется с пользой для дела, и заменить ими трудовых мигрантов. С такой инициативой выступил глава директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Александр Калашников.

По словам Калашникова, использование труда заключенных не будет ГУЛАГом. «Это будут абсолютно новые достойные условия». Работающие осужденные будут обеспечены жильем, которое предоставит работодатель. Они смогут получать достойную зарплату.

В настоящий момент в России насчитывается 483 тысяч заключенных. Из них 188 тысяч имеют право подать заявление на замену наказания принудительными работами, пишет «РИА Новости».

Российским заключенным хотят скостить срок наказания за работу в Арктике.

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Мигранты
Россия
ФСИН
Заключенные
Работы
Александр Калашников
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