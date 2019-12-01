В России процветает обман потребителя

Инфляция в России за 2019 год обещает быть исключительно низкой – 3,0%, это второй результат за тридцать лет. Потребительские цены, по мнению Росстата, практически не выросли, и во многом это соответствует действительности. Вот только стабильность эта все сильнее сказывается на качестве товаров и услуг. Не имея возможности поднимать цены, производители и поставщики снижают качество. Это становится системной проблемой, которая отражается в том числе и на здоровье населения.

Закон и применение

Основа общественного договора в некоем идеальном государстве (сферическом в вакууме, да) состоит в создании условий, при которых честное, полезное для окружающих поведение оказывается выгоднее обмана и насилия. Для этого используется сложная система сдержек и противовесов, именуемая законодательством и правоприменением.

И баланс этих двух систем существенно меняется от запада к востоку. Символ Запада – адвокат, выискивающий лазейки в законах, святость которых не обсуждается: dura lex sed lex, если надо сделать какую-то гадость, следует сначала принять соответствующий закон. Символ Востока – связи, договоренности, негласные иерархии, позволяющие этот закон грубо нарушить или вежливо не заметить.

Разумеется, строгой закономерности нет, и в восточном Израиле законы соблюдаются строже, чем в Италии, особенно южной, но в целом менталитеты именно таковы.

Это же заметно и в производстве с торговлей: на Западе существует презумпция честности торговца и производителя, на Востоке же маленький (или не очень) обман входит в правила игры, является частью негласной договоренности сторон.

Мы, как всегда, где-то посередине: у нас не вызывают удивления манипуляции как с законом, так и с его применением. Неудивительно, что одно из самых логичных требований нашей оппозиции к власти звучит откровенно издевательски: «Соблюдайте собственные законы!»

Или плохо, или никак

Не секрет, что в России есть серьезные проблемы с доходами населения. Зарплаты действительно растут, но их «съедает» опережающий рост налогов и стоимости обязательных услуг, в первую очередь ЖКХ. Но рост налогов чувствует не только физическое лицо, но и юридическое: издержки производства растут, и сложная система поддержки бизнеса не успевает с этим справляться. Таким образом, производитель вынужден поднимать отпускные цены, но потребитель не может приобрести товар дороже, чем раньше, – у него просто нет денег.

Соответственно, рынки захватывают те, кто ловчее других экономит на производстве, снижая качество товара для того, чтобы не поднимать отпускные и, как следствие, розничные цены. Это относится и к товарам, и к услугам.

Нужны ли вам молоко, фанера, стрижка, перевозка, автомобиль – везде вы столкнетесь с обманом, который мы, люди все-таки европейской культуры, не готовы закладывать в свои ожидания. В молоке окажется растительный жир, фанера будет на миллиметр тоньше положенного и плохо проклеена, после стрижки ваша рука потянется к бритве (снять все наголо или убить парикмахера – зависит от темперамента), вместо такси приедет «Яндекс», в машине эконом-класса обнаружится масса недоделок.

Конечно, это не изобретение XXI века, «эконом» не был хорош и в СССР, но системным обман потребителя стал именно в 2010-х годах, когда нефтяное изобилие стало из всеобщего (в 2000-х подавляющая часть полученных от продажи углеводородов денег шла в экономику, отсюда и «семь тучных лет») частным, подчиненным интересам олигархов (узаконенное отсечение существенной части этих доходов и хранение их на Западе).

Выяснилось, что российская несырьевая экономика не способна обеспечивать себя самостоятельно, без подпитки нефтяной иглой. Но вместо того чтобы бороться с этим положением вещей, его институционализировали: сделали сводки с нефтяных бирж главным элементом государственного планирования экономики. Вместо того чтобы в тяжелый момент спада производства снизить налоги и другие обременения, чтобы тем самым оживить металлургическую, пищевую, деревообрабатывающую промышленность, нагрузку на бизнес с 2011 года повысили более чем в полтора раза в сравнимых ценах: новое исчисление налога на недвижимость, НДС, экологические взносы, коммунальные услуги.

В результате, чтобы выжить, они вынуждены обманывать потребителя. Когда вскрывается очередной такой случай, власть клеймит зажравшихся капиталистов, но на самом деле именно государственная политика поставила производителей в безвыходное, по сути, положение.

Определенному ценовому компромиссу между производством и потребителем активно мешает также паразитическая, по сути, прослойка торговли, особенно нагло действующая в продовольственной и лекарственной сферах, но этот вопрос требует отдельного материала.

Элита не замечает

Российская экономика устроена так, что вести в ней дела честно можно лишь в одном узком сегменте – элитном. Здесь ты можешь производить высококачественные продукты и продавать их с прибылью, потому что у узкого круга привилегированных потребителей есть, во-первых, избыток средств, во-вторых, повышенные требования ко всему вокруг. Производственный или торговый обман они воспримут как неуважение и отреагируют на него соответственно.

Народ любит читать байки про «восстановление справедливости» , когда невзрачно одетый клиент оказывается миллионером или генеральным директором и наказывает хамов-менеджеров; в реальности же эти люди охраняют исключительно свои личные интересы.

Интересы плебса охраняет разве что политическая оппозиция, и то строго до момента захвата власти – это, впрочем, не российская особенность, а общая слабость всей парламентско-демократической системы. Оппозиция в России слабенькая, ей бы самой выжить, тут не до прав потребителей. Потому-то собачий корм и продается в федеральных торговых сетях под названиями «хлеб», «колбаса», «пельмени», «тушеное мясо» и так далее.

При этом механизмы для корректировки ситуации у нас формально все еще есть. Это и антимонопольные законы, и Закон о торговле, и полномочия Рос-ктознаетчто-надзоров и контролей. Но эти законы и полномочия применяются чрезвычайно адресно, существует четкое разделение бизнесменов на неприкосновенных и остальных. Когда остальные начинают мешать неприкосновенным, наступает день и государство просыпается, в остальных случаях оно спит.

Едва ли в России со времен волжских походов Иоанна IV такой высокий процент силовиков и правоохранителей. На них уйдут 38% рекордного для России бюджета-2020. И судя по тому, что обман потребителя в стране процветает, это не самая удачная из наших государственных инвестиций.

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