Люмпенизация кухни. Бесконтрольное качество продуктов питания

В российских средствах массовой информации несколько лет подряд активно расписываются бесконечные проверки той или иной организации, устраиваемой тесты выборочным группам продуктов питания на якобы честной и объективной оценки качества.

Если первопроходцем идеи считалась популярная передача на Первом канале «Контрольная закупка», то после нее подобные передачи стали выходить и на более бюджетных каналах, а дальше подключились коммерческие и государственные организации с известными всеми названиями, как правило начинающимися, для пущей убедительности, с корня «рос».

Построив в интернет-пространстве собственные сайты, сформировав сразу целые циклы телепередач с откровенно непрофессиональным подходом к делу, предприимчивые лаборанты проверяют продукты питания по странному выборочному принципу, и по странной же технологии самой проверки, оставляя за собой шлейф недоверия со стороны зрителя и читателя.

Ведь проверить и убедить – вещи разные, а доказать – еще более сложный процесс из-за ряда нюансов в проверяемых продуктах питания, о которых, как видится, дельцы просто не подозревают. А предполагаемое наличие настоящих дорогостоящих лабораторий, оборудования и профессиональных сотрудников, и вовсе наводят на определенные размышления

Бесконечные программы с проверками ресторанов и кафе, дегустации, оценки магазинов и торговых сетей только еще больше окончательно запутывают и зомбируют несчастного потребителя, у которого не всегда хватает знаний и навыков, чтобы распознать шарлатанство и дилетантство таких шоу с замахом на объективность, по сути же, часто содержащих в своих выводах откровенную нелепость и невежество.

Чтобы не становиться на уже проверенный ложный путь, «Русская планета» поговорила с бывшим заместителем шеф-повара столовой Администрации Президента РФ Владимиром Степановым (имя немного изменено по желанию эксперта), кормившим свыше тридцати лет сотрудников и депутатов, а также некоторые столичные госслужбы в здании на Старой площади в Москве (ныне – торговый дом «Кремлевский»).

По своей должности он был связан с поставщиками и фермами, обслуживающими Администрацию Президента, а также отвечал за качество и проверку продуктов, которые поступали на кухню Старой площади, успев при этом поработать на своей должности как при СССР, так и при ельцинской и путинской эпохе. Перед выходом на пенсию Владимир Степанов успел поработать и в одной крупнейшей российской торговой сети, познав всю разницу и принципы к подходу закупок и продаж продуктов питания.

Он рассказал, что на данный момент в торговых сетях России, а Москвы особенно, огромное количество продуктов питания, которые, по своей сути, вообще не являются товарами для потребления. По его словам, такого количества суррогатов и прочих производных, не было никогда. Оно и логично – химия и биология шагнули далеко вперед, и скоро человечество начнет вполне себе спокойно потреблять пластик

В частности, он рассказал, что в России практически не достать чистого растительного масла, равно как и сливочного, давно исчезли с прилавков молоко, сыр, сметана, творог и свежее мясо. Но пройдемся по порядку продуктов, которые перестали быть таковыми, по мнению Владимира Степанова, примерно в середине 90-х годов. После чего производители в целях заработка начали использовать такие технологии упрощения и мутаций, что остается только уволить весь Минздрав вместе взятый. Либо за взятки и пропуск на рынок России подобных уродств, либо за некомпетентность сотрудников самого ведомства.

Он добавил, что, к примеру, наличие на прилавках так называемого сливочного спреда, а также маргарина как такового, и сливочного масла ниже 72,5% жирности – сродни настоящему преступлению. И дело вовсе не в калориях, ведь настоящая сметана, так называемый первачок – 35% жирности, а далее производители могут разводить его водой хоть до 0,1% - такой продукт сметаной считаться уже не может по определению. Да и сливочное масло, по его словам, должно быть не менее все же 82,5% жирности. А есть такие продукты нужно умеренно, тогда и не возникнет проблем с ожирением. Владимир Степанов пояснил, что, выпивая бутылку молока жирностью в 1% человек наносит себе вреда больше, чем при потреблении классического продукта от 3,2 до 4,5% жирности.

Та же проблема с творогом. Обезжиренный творог ничем не полезнее настоящего, если не поедать продукт трехлитровыми банками. Хотя найти на прилавках магазинов настоящий творог – уже большая редкость, так как срок хранения натурального продукта – не более 3 дней, а если производитель указывает, что его творог может храниться больше – перед вами классический продукт с консервантами и прочими ухищрениями.

Различные глазированные сырки, творожные десерты и прочие лакомства – лучше до максимума сократить в своем рационе. Помимо неживого творожного продукта, которые кроме вкуса ничего не несет вашему организму (это в лучшем случае), подобные творения напичканы массой консервантов, ненатуральными ароматизаторами и большим количеством сахара

Похожая история относительно творога и с майонезом. Здесь, по мнению Владимира Степанова, в ход идет вообще все, что только можно – продукт слишком популярен в России, и очень зря. Чистый натуральный майонез стоит дорого и хранится мало, да и то, преимущественно в стеклянной таре, а то что продается под называние «майонез» в пластиковых тубах, которые лежат по три месяца в холодильнике – годится разве что на корм свиньям или злейшему врагу.

По словам эксперта, майонез, несмотря на уверения в рекламных роликах, вообще не может быть полезным продуктом ни при каких условиях – это исходит из самого процесса приготовления данного продукта, поэтому добавлять этот соус в свои блюда лучше как можно реже, если вы бережете свой желудок и печень, а также не хотите страдать повышенным весом и сальными боками.

Молоко – отдельная песня. Сейчас в России существует большое количество производителей молока, продукт всегда в спросе, но большая часть его также молоком называться может лишь с трудом, относясь скорее к молочным продуктам. Это касается всего молока ниже порога жирности в 3,2%, а также молочных коктейлей, йогуртов и различных десертов на основе молока, как правило сухого. Пользы от таких продуктов – ноль, только вкусовые качества, да и то, зачастую очень сомнительные.

Сыры – больная тема российского продуктового рынка. Да, в стране есть марки качественного сыра, натурального, но цена такого продукта начинается, как правило, от 1000 рублей за кг. Дешевый сыр, по словам Владимира Степанова, в диапазоне ниже 600 рублей – скорее сырный продукт, не дозревший, с добавлением сухих веществ, загустителей и прочих хитростей приготовления, которые упрощают и ускоряют процесс сыроварения для количества, подобно производству пива – когда при его брожении в чанах для скорости добавляют спирт. И это касается не только крепких сортов пива.

При этом эксперт поясняет, что дорогой продукт – вовсе не означает гарантию качества. Поэтому все стоит познавать, как говорится, на собственной шкуре, постепенно приучая себя к культуре питания. Стоит также познакомиться с профессиональной литературой по приготовлению тех или иных продуктов на производстве, разобраться с технологиями, и научиться видеть очевидные нарушения, которые могут проявляться довольно просто

С мясом и рыбой дела обстоят тоже весьма посредственно. На изготовление гриля, фарша, мороженого мяса, полуфабрикатов и пельменей идут продукты самого низкого качества. Гриль – подходящая по срокам курица, фарш – кислое мясо, или что называется «на грани», а все наггетсы, блинчики с мясом, замороженные котлеты, голубцы и дешевые пельмени – просто находка для производителя, чтобы сбывать непотребные ингредиенты, перемалывая их и замораживая в различные формы. Часто после разморозки или непосредственно во время готовки продукт прекращается в странную серую массу с запахом, не имеющую ничего общего с мясным или рыбным полуфабрикатом.

По словам Владимира Степанова, мясо следует выбирать только в охлажденном виде и желательно в специализированных магазинах, куда можно вернуться и пожаловаться на качество продукта. Он добавил, что в последнее время торговые сети России уже не стараются избавиться от просрочки, а формируют из непотребного продукта различные его вариации, а также приготавливая горячие блюда непосредственно для отпуска в магазине.

Рыба в мороженом виде вообще не представляет для потребителя никакой пищевой ценности, за исключением мгновенной заморозки, которую ни один магазин гарантировать покупателю не может – в итоге рыба и морепродукты месяцами валяются по морозильникам торговых сетей, а после покупки раскрывают себя в стиле булгаковской осетрины второй свежести

Красная рыба зачастую выращивается в вольерах, где мало места, отчего ее мясо изобилует белыми жировыми прослойками, что негативно сказывается на ее вкусе. На это стоит сразу же обратить внимание, их легко заметить. Соленую рыбу лучше вообще делать самому в домашних условиях, так как производители добавляют под вакуумные упаковки консерванты.

Еще хуже обстоят дела с колбасой. Производители одновременно умудряются налепить этикетку якобы ГОСТа, при этом вместо говядины напихать в колбасу мясо куриных грудок, или, в самом грустном варианте – мясо птицы механической обвалки. О чем честно пишут в составе продукта. И на том спасибо. При этом, часто потребитель покупает куриную колбасу низкого качества по цене говяжьей.

Импортозамещение плодов никаких не принесло. Да, наверное, за короткий срок просто и не могло. Швейцарские и итальянские сыры заменить не получилось - чеддер, маасдам и пармезан оказались недоступным секретом производства для российских бизнесменов. Подобные попытки предприняли и страны СНГ – с небольшой натяжкой фору можно отдать прибалтийским сырам, далеко не всем, да и они для россиянина давно стали заграничными

Российский производитель вынужден либо задирать цену на производство натурального, и как правило, скоропортящегося продукта, который в своей общей массе активно не разбирается по причине неплатежеспособного населения и быстрых сроков реализации, или продавать суррогат, который может находиться в торговых сетях месяцами. Поэтому комбинаты, реализующие быстро-супы, пластмассовую лапшу, фаст-фуд и мороженые продукты низкого качества чаще остаются в плюсе, не сильно заботясь о здоровье потребителя.

Владимир Степанов не отрицает, что в стране вполне возможно производить хороший, натуральный продукт приличного качества, если бы государство не обкладывало налогами сами комбинаты, а давало возможность бизнесу доказать обществу всю ценность и вкус своей продукции. Однако в условиях низкой конкуренции, по разным экономическим и политическим причинам, сделать это очень сложно. На рынке питания и сельского хозяйства все поделено почти также как на нефтяном – и малейшие успехи одного мелкого предпринимателя поглощает крупная корпорация, после чего вся продукция когда-то приличного качества скатывается до уровня подножного корма сетевого ритейла эконом-класса.