Игра с шулерами: Экономика растет. Доходы падают

Виноваты кредиты

Похоже, начинает трещать крепкий доселе союз главы Минфина Антона Силуанова и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Еще совсем недавно, на Петербургском экономическом форуме, они совместно отбивали атаки президентского советника Андрея Белоусова и министра экономического развития Максима Орешкина. Белоусов и Орешкин утверждали, что кредитная вакханалия самым серьезным образом бьет по карманам россиян, мешая стране развиваться, что она не увеличивает спрос и, как следствие, производство, а, напротив, снижает и то, и другое, ибо часть денег из населения выкачивают ничего не производящие банки.

Силуанов тогда просто отмахнулся от проблемы со словами: «Жить в кредит – это нормально. Так живут люди во всех цивилизованных странах мира». Набиуллина же фактически обвинила Орешкина в проблеме, сказав, что «Люди берут кредиты не от хорошей жизни, нужно, чтобы у людей была занятость, были доходы»

И вот теперь Минфин, представляя проект бюджета страны на 2020-22 годы, констатировал снижение реальных доходов на 1,3% за первую половину года и прямо обвинил в этом именно кредитную политику Центробанка. «Возрастающий негативный вклад обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты» – вот главная причина наших проблем, по версии команды Силуанова. Видимо, тезис «Жить в кредит – это нормально» временно убран в запасники.

Напомним, уже несколько лет практически каждый месяц в России выдается кредитов на бо́льшую сумму, чем в предыдущий, а Центробанк крайне вяло борется с проблемой. Он постепенно уменьшает максимальную эффективную ставку для микрофинансовых организаций и с большим скрипом, только с 1 октября 2019 года, ввел наконец обязательную проверку кредитного обременения потенциального заемщика: гражданам, которые уже платят более половины дохода, получить новый кредит будет сложнее.

Игры с цифрами

Понятно, что на негативную новость о спаде доходов тут же откликнулись СМИ, в особенности жадно подхватила тему оппозиция. Иногда даже задумываешься: а кто мешает правительству и, в частности, Минфину, говорить нам о том, что реальные доходы растут? Ну, чтобы не баламутить народ. Плюс процент, минус процент – будем честны, мало кто видит разницу даже среди бедняков. Говорят же нам про среднюю зарплату 48 тысяч – автору этих строк приходилось присутствовать на десятках совещаний с региональными представителями, и каждый раз подобные цифры вызывали дружный хохот присутствующих.

В рассматриваемой сфере тоже прошла проба пера: по итогам 2018 года нам насчитали сперва минус 0,1% реальных доходов, а потом изменили методику – и оказалось, что не минус, а плюс, что мы не обеднели, а разбогатели на одно промилле. Кстати, в этом году Минфин обещает ту же цифру: дескать, во втором полугодии наверстаем упущенное

Все эти публичные игры с процентами туда-сюда создают ощущение такой, простите, коллективной статистической мастурбации, властного эксгибиционизма перед безмолвствующим народом. Но это не так. У каждого публичного заявления (а проект бюджета – это публичное заявление) есть своя причина.

Уши МВФ торчат

Создается ощущение, что Антон Силуанов отчитывается перед своими хозяевами. Вот, смотрите, мы получили огромный профицит бюджета, после этого мы подняли налоги, а заодно и их собираемость, мы перестали отпускать людей на пенсию – а они все равно лучше жить не стали. Сэкономленные деньги не потеряны невозвратно, не ушли в народ, а потрачены, как и положено, на депозиты в зарубежных банках (не под отрицательный ли процент), на инвестиции государственных корпораций и компаний, на инфраструктурные проекты.

К слову, видный экономист Елена Ведута хорошо говорила о том, что колонизаторам вообще свойственно развивать в первую очередь транспортную инфраструктуру – для того чтобы с комфортом, с минимальными издержками вывозить из колоний природные богатства. Если посмотреть, какие железнодорожные линии сейчас строятся в России, то видно, что более 90% проектов связаны с перемещением нефти, сжиженного газа, угля, древесины от мест добычи к государственной границе. Эти стройки требуют денег – и они их получают

Все это удивительным образом совпадает с типичными требованиями Международного валютного фонда. Сокращение социальных гарантий (только что Минтруда выступило за отмену пособий по рождению ребенка подрабатывающим матерям, которым родственники помогают с детьми), вложения в инфраструктуру, наращивание золотовалютных резервов, «гильотина» непрофильных расходов – типичная методичка, по которой был развален не один десяток экономик. Потому что экономическая политика, которая ведет к обеднению населения, обречена на развал: негативные настроения всегда использует какой-нибудь умелый популист. А смена власти, элит, системы управления – всегда очень болезненный процесс, отбрасывающий страну далеко назад. Новым властям неизбежно потребуются деньги – и тут снова появится МВФ со своими скромными и простыми требованиями…

Все идет по плану?

Высшие лица государства не раз саркастически благодарили Запад за санкции – дескать, благодаря им удалось поднять свое производство, наладить импортозамещение, восстановить сельское хозяйство. Правда, сами эти лица в себя продукцию из российских магазинов не вводят – предпочитают что-то покачественнее, но дело даже не в их столе. Если санкции – благо, если есть доверие к правительству, если экономика развивается по предначертанным планам, но люди при этом живут все хуже и хуже, может быть, это не сами люди виноваты, а что-то не так с пониманием блага, работой правительства и качеством планов?

Майские указы 2012 года в целом считаются выполненными – при этом уровень жизни в стране («реальные располагаемые доходы») к маю 2018 года снизился по сравнению с моментом подписания указов. Рост на 4,0% в 2013-м, и привет: -0,7%, -3,2%, -5,8%, -1,6% и, наконец, упомянутые +0,1% в 2018-м

Страшно представить, что будет после успешного исполнения предложенного Минфином бюджета или завершения национальных проектов.

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Но не все так плохо. Решение проблемы низких доходов, возможно, нашли в Самарской области. Ивана Сидорова, в одиночку воспитывающего трех сыновей-подростков, планируют лишить родительских прав за то, что он учит детей не так, как надо – в частности, мальчики никогда не смотрят телевизор.

Действительно, принудительный просмотр Первого канала или какого-то из его сиамских близнецов мог бы существенно помочь в непростой экономической ситуации. Люди должны знать, что на самом деле они живут хорошо. А свои указы большие дяди выполнят и без них. Каждому – свое.